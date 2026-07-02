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Suíça reencontra ex-técnico em confronto com a Argélia na segunda fase da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pelas 16 avos de final à meia-noite de sexta-feira (3)

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