Suíça reencontra ex-técnico em confronto com a Argélia na segunda fase da Copa do Mundo

Vladimir Petkovic treinou a seleção europeia por sete anos. JUAN MABROMATA / AFP

Em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, Suíça e Argélia se enfrentam à meia-noite desta sexta-feira (3), pelas 16 avos de final. Quem sair vivo do duelo, que acontece em Vancouver, no Canadá, espera o vencedor de Colômbia x Gana na próxima fase.

As equipes vêm de trajetórias distintas na fase de grupos. Enquanto a Suíça foi líder do Grupo B, a Argélia garantiu a vaga como um dos melhores terceiro colocados. A classificação argelina foi decidida em um duelo cheio de reviravoltas nos minutos finais com a Áustria, pela última rodada do Grupo J, que acabou em 3 a 3.

O duelo marca o reencontro do técnico Vladimir Petkovic com a Suíça. O atual treinador da Argélia comandou a seleção europeia por sete anos, incluindo na Copa do Mundo de 2018, quando foram eliminados pela Suécia nas oitavas de final. A Suíça de Petkovic também chegou às oitavas da Euro 2016 e às quartas da Euro 2020, quando eliminou a França nos pênaltis.

— Embora haja algumas caras novas, vários jogadores já trabalharam comigo. Conheço bem este elenco. A Suíça é uma equipe muito boa, um time experiente que disputa regularmente grandes torneios europeus e mundiais. Conheço perfeitamente a filosofia de jogo deles — afirmou o técnico após a classificação da Argélia à segunda fase da Copa do Mundo.

Como chegam

Uma vitória contra a Suíça seria o primeiro triunfo da Argélia em mata-matas no Mundial. Para as 16 avos, Petkovic terá seu capitão, o ídolo argelino Riyad Mahrez, cheio de confiança após marcar duas vezes no empate com a Áustria. Na parte de trás do campo, a insegurança é maior: o goleiro Luca Zidane, filho do craque francês, falhou nos dois primeiro jogos da equipe na Copa e ficou no banco na partida decisiva.

Se a presença de Petkovic na casamata adversária é a preocupação da Suíça, os argelinos tem que abrir o olho com as ameaças dentro de campo. O jovem Johan Manzambi é uma das revelações da primeira fase da Copa. Em três jogos, sendo apenas um como titular, marcou três vezes e deu uma assistência entre os sete gols que levaram a Suíça à liderança da chave. A seleção europeia também conta com o experiente capitão Granit Xhaka, volante do Sunderland em vias de ser transferido para o Chelsea.

Ficha técnica de Suíça x Argélia

Competição: Copa do Mundo

Copa do Mundo Fase: 16 avos de final

16 avos de final Data: 3/7

3/7 Horário: 0h

0h Estádio: Vancouver Place, em Vancouver (CAN)

Vancouver Place, em Vancouver (CAN) A Cazé TV anuncia a transmissão da partida.