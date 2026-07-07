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Suíça e Colômbia apostam em estilos diferentes por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Seleções se enfrentam nesta terça-feira, às 17h, em Vancouver

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Rafael Ramos

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