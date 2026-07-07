Suíça e Colômbia apostam em estilos diferentes por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Colômbia, de Luis Díaz, enfrenta a Suíça nas oitavas de final. CHANDAN KHANNA / AFP

Uma Suíça com vocação ofensiva. Uma Colômbia que se destaca na segurança defensiva. É assim, apostando em estilos diferentes, que os países se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h, em Vancouver, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Força no ataque

É uma Suíça renovada. Depois de terminar na liderança do grupo B, com sete pontos, passou com facilidade pela Argélia, na segunda fase.

Até o momento, foram nove gols marcados em quatro jogos. Em nada lembra aquela Suíça acostumada a manejar o tempo e apostar na retranca.

Granit Xhaka segue como cérebro no meio-campo. Johan Manzambi, de 20 anos, é o principal nome da equipe liderada por Murat Yakin. É com o dinamismo dele que os europeus querem garantir a vaga na próxima fase.

Granit Xhaka é o cérebro da Suíça. FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Consistência na defesa

Essa Colômbia não parece em nada aquela da década de 1990. A organização tática, no entanto, não quer dizer que a habilidade foi deixada de lado.

Afinal, o trio formado por Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Días é quem dita o ritmo colombiano. A estratégia de Néstor Lorenzo também consiste em passar poucos riscos.

Jhon Arias é um dos atacantes da Colômbia. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Sofreu apenas um gol em quatro partidas, com destaque para a intensidade do volante Gustavo Puerta. Se ganhar, a Colômbia repetirá a melhor campanha em Mundiais. Em 2014, alcançou as quartas de final e parou no Brasil.

Quem garantir a classificação, poderá ter pela frente a atual campeã Argentina. Messi e companhia entram em campo também nesta terça, mais cedo, às 13h, contra o Egito.