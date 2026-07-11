Suíça aposta na maturidade para superar atual campeã Argentina

Messi avança com a bola dominada, percebe um companheiro livre na área e dá o passe. Di María enquadra o corpo e chuta rasteiro, de canhota. Gol. O lance, aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, decidiu o último encontro entre Argentina e Suíça em Copas do Mundo.
Naquele 1° de julho de 2014, foram os argentinos que avançaram às quartas de final. Agora, as duas seleções voltam a duelar em um jogo eliminatório de Mundial. Será às 22h deste sábado (11), em Kansas City, valendo uma vaga nas semifinais.
Evolução
Muita coisa mudou após aquela derrota na Arena do Corinthians. A eliminação parece ter acelerado uma processo de evolução vivido pela Suíça. Na Copa do Brasil, sob o comando de Ottmar Hitzfeld, já havia um embrião de uma equipe que subia as linhas e tentava propor o jogo.
Com a passagem do técnico Vladimir Petkovic, um jogo mais direto foi implementado. Com Murat Yakın, atual comandante, os suíços parecem ter atingido a maturidade. Sabem a hora de acelerar. Sabem a hora de cadenciar.
Com a ausência confirmada de Johan Manzambi, com lesão no joelho, caberá a Granit Xhaka, remanescente de 2014, comandar o meio-campo.
Redenção
Muita coisa aconteceu depois daquela vitória em São Paulo. Primeiro veio a frustração com o vice para a Alemanha. Dois anos depois, Messi chegou a se aposentar da seleção argentina.
O camisa 10 voltou atrás, o que proporcionou a redenção com o tricampeonato em 2022. Jogando por Messi, que alcançou a marca de maior artilheiro da história dos Mundiais nesta edição, os argentinos têm sobrevivido aos trancos e barrancos.
Dentro de campo, o volante Paredes deverá seguir entre os titulares. A dúvida fica no ataque, onde Julián Álvarez e Lautaro Martínez brigam por uma vaga.
Chegou a hora do troco dos suíços? Ou o conto de fadas argentino ganhará mais capítulos?
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar