Suíça aposta na maturidade para superar atual campeã Argentina

Suíla comemora classificação contra a Colômbia. DAVID RAMOS / GETTY IMAGES,AFP

Messi avança com a bola dominada, percebe um companheiro livre na área e dá o passe. Di María enquadra o corpo e chuta rasteiro, de canhota. Gol. O lance, aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, decidiu o último encontro entre Argentina e Suíça em Copas do Mundo.

Naquele 1° de julho de 2014, foram os argentinos que avançaram às quartas de final. Agora, as duas seleções voltam a duelar em um jogo eliminatório de Mundial. Será às 22h deste sábado (11), em Kansas City, valendo uma vaga nas semifinais.

Di Maria comemora gol contra a Suíça em 2014. NELSON ALMEIDA / AFP

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Evolução

Muita coisa mudou após aquela derrota na Arena do Corinthians. A eliminação parece ter acelerado uma processo de evolução vivido pela Suíça. Na Copa do Brasil, sob o comando de Ottmar Hitzfeld, já havia um embrião de uma equipe que subia as linhas e tentava propor o jogo.

Com a passagem do técnico Vladimir Petkovic, um jogo mais direto foi implementado. Com Murat Yakın, atual comandante, os suíços parecem ter atingido a maturidade. Sabem a hora de acelerar. Sabem a hora de cadenciar.

Com a ausência confirmada de Johan Manzambi, com lesão no joelho, caberá a Granit Xhaka, remanescente de 2014, comandar o meio-campo.

Nas oitavas, Suíça de Xhaka passou pela Colômbia nos pênaltis. DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Redenção

Muita coisa aconteceu depois daquela vitória em São Paulo. Primeiro veio a frustração com o vice para a Alemanha. Dois anos depois, Messi chegou a se aposentar da seleção argentina.

O camisa 10 voltou atrás, o que proporcionou a redenção com o tricampeonato em 2022. Jogando por Messi, que alcançou a marca de maior artilheiro da história dos Mundiais nesta edição, os argentinos têm sobrevivido aos trancos e barrancos.

Dentro de campo, o volante Paredes deverá seguir entre os titulares. A dúvida fica no ataque, onde Julián Álvarez e Lautaro Martínez brigam por uma vaga.

Chegou a hora do troco dos suíços? Ou o conto de fadas argentino ganhará mais capítulos?