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Suíça aposta na maturidade para superar atual campeã Argentina

Seleções se enfrentam neste sábado, às 22h, pelas quartas de final da Copa do Mundo

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Rafael Ramos

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