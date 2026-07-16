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Stoichkov detona Seleção Brasileira na Copa: "Faltam 11 jogadores e espírito para ganhar" 

Em evento da Fifa, ídolo búlgaro elogiou Carlo Ancelotti, mas fez críticas duras ao time do Brasil que disputou o Mundial 2026

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Rodrigo Oliveira

Direto de Nova York

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