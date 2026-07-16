Stoichkov detona Seleção Brasileira na Copa: "Faltam 11 jogadores e espírito para ganhar" 

Stoichkov fala sobre atual momento da Seleção. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Ídolo do Barcelona e da Bulgária, Hristo Stoichkov não poupou palavras para definir o desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Em entrevista exclusiva a Zero Hora, em evento da Fifa no Central Park, o ex-jogador búlgaro elogiou o técnico Carlo Ancelotti, mas detonou os jogadores brasileiros que participaram da famigerada campanha na atual edição do Mundial.

Ao ser perguntado por este repórter sobre o que faltou ao Brasil, Stoichkov foi bastante crítico.

— O que faltou? Faltaram 11 jogadores. O Brasil tem um grande treinador, mas o treinador não joga. É preciso ter capacidade, caráter, para saber que o Brasil não é apenas vestir a camisa do Brasil e jogar com essa camisa — disse.

Stoichkov relembrou ainda a história vencedora do Brasil em Copas.

— O Brasil tem história. Jogaram Pelé e Tostão, mas também jogaram Dunga, Romário, Bebeto, Cafu, Jorginho. Seleções com fome de vencer. A esta seleção, sim, faltou esse espírito para ir buscar a vitória, qualidade — completou.

Na sequência, perguntei ao búlgaro se faltou mais qualidade ou vontade de vender.

— Faltou o espírito de vestir a camisa e saber que o Brasil não é uma seleção qualquer. O Brasil tem muitas estrelas e, quando você tem muitas estrelas, precisa demonstrar por que está na seleção — opinou.

E, na sequência, voltou a elogiar Carlo Ancelotti.

— Eu acredito em Carlos Ancelotti, acredito e no novo presidente da Confederação (Samir Xaud), porque são jovens, têm espírito, podem mudar. E espero e desejo que, na próximo Copa, não venham apenas para ir jogar. Têm que ir competir e saber vencer. Não é apenas entrar em campo e dizer: Somos o Brasil, vamos jogar e vamos ganhar — finalizou.

A entrevista exclusiva foi concedida por Stoichkov a Zero Hora em um evento social organizado pela Fifa na Arena Fifa, no Central Park, em Nova York, em que médicos da entidade ensinaram crianças norte-americanas a executar técnicas de reanimação cardiorespiratória, acompanhadas de ídolos do futebol.

Participaram do evento, além do búlgaro, ex-jogadores como o brasileiro Cafu, o italiano Marco Materazzi, o alemão Lukas Podolski, o inglês John Terry e os argentinos Javier Mascherano, Javier Pastore e Maxi Rodríguez.