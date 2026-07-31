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Só falta a Conmebol: como cada confederação continental se posicionou após plano da Fifa

Europa anunciou boicote a torneios da Fifa até que proposta de venda de ações seja cancelada

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Estadão Conteúdo

Toni Assis

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS