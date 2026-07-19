Show no intervalo da final da Copa do Mundo: veja horário e atrações

Arte de divulgação do Show do Intervalo da final da Copa. Reprodução / Fifa

Uma legião de estrelas estará presente na final da Copa do Mundo de 2026. O brilho estará dentro e fora de campo, enquanto a bola estiver rolando e também quando ela parar para o descanso do intervalo.

A Fifa promete espetáculo histórico e inédito no Show do Intervalo de Espanha x Argentina, que se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O espetáculo deve começar a partir das 16h45min, conforme o tempo de acréscimos e de montagem do palco.

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Em um palco acostumado a receber partidas de futebol americano, a apresentação da decisão do Mundial é inspirada no intervalo Super Bowl, a grande decisão da NFL — principal liga da modalidade —, que tem como tradição shows de grandes artistas da música mundial.

É por isso que seis atrações foram confirmadas para a final da Copa. Veja abaixo quais são:

Madonna

Uma das maiores artistas da história, considerada por muitos fãs e especialistas como a Rainha do Pop. Madonna segue fazendo história aos 67 anos.

Justin Bieber

O canadense foi um dos grandes fenômenos na música na década 2010 e marcou uma geração de fãs. Aos 32 anos, Justin Bieber realiza raros shows atualmente, mas estará na apresentação da final da Copa.

BTS

Principal grupo do gênero K-pop, BTS é um fenômeno da atualidade. Os sul-coreanos estão entre os artistas mais ouvidos no mundo. São sete integrantes, com destaque para Jungkook, que já participou da abertura da Copa de 2022.

Shakira e Burna Boy

A colombiana e o nigeriano estrelam a música oficial da Copa de 2026. "Dai dai" já foi apresentada por ambos na cerimônia de abertura do Mundial e embala a entrada das seleções no gramado desde a segunda rodada da fase de grupos.

Gustavo Dudamel

O maestro e violinista venezuelano também participará do show do intervalo. Ele fará toda a transição instrumental da apresentação.

PS22 e Coldplay

Uma das principais bandas da atualidade também estará presente no show. Chris Martin — que é o curador da apresentação — e os demais integrantes do Coldplay subirão ao palco ao lado do coral da escola primária pública PS22 Chorus.

Tempo de apresentação

Durante o intervalo do Super Bowl, os artistas costumam se apresentar entre 11 e 13 minutos. Na Copa do Mundo, a expectativa é de que o show dure 11 minutos.

Para isso, o intervalo da partida será estendido até 17 minutos, para que seja possível montar e desmontar as estruturas no gramado do MetLife Stadium.

Celebridades

Ao longo de toda a Copa de 2026 foi possível ver uma massiva presença de grandes celebridades nos estádios. Na final não será diferente. Pelo contrário, a decisão deve atrair grandes nomes da música, do cinema e vários ex-craques do futebol.