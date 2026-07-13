Semifinal da Copa do Mundo 2026 terá bola especial; veja imagens

As semifinais do da Copa do Mundo 2026 marcarão a estreia de uma nova versão da Trionda, a bola oficial da competição. Com uma mudança no visual, ela será utilizada também na disputa pelo terceiro lugar e na final, em 19 de julho.

Nesta nova versão, os detalhes dourados substituem parte das cores da versão usada nas fases anteriores. O modelo também faz referência às cidades que receberão os confrontos finais.

Os gomos trazem os nomes de Dallas e Atlanta, sedes das semifinais, de Miami, onde será disputado o terceiro lugar, e de Nova York e Nova Jersey, palco da decisão.

Além das mudanças nas cores, a bola reúne elementos em relevo que representam os três países-sede da competição: a estrela dos Estados Unidos, a folha de bordo do Canadá e a águia do México.

Na versão utilizada até as quartas de final, os gomos também traziam detalhes em azul, verde e vermelho em alusão aos anfitriões do torneio.