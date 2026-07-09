Semifinais da Copa do Mundo: veja chaveamento e quem já está classificado

O primeiro confronto das semifinais da Copa do Mundo de 2026 está definido. Nesta sexta-feira (10), a Espanha despachou a Bélgica pelas quartas de final e enfrentará a França na próxima fase.
O time do técnico Luis De la Fonte derrotou os belgas por 2 a 1 após o amuleto Mikel Merino marcar novamente na reta final e manter vivo o sonho do bicampeonato. Os espanhóis saíram na frente com Fabián Ruiz, mas De Ketelare deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.
A classificação da Espanha ocorreu após o goleiro Thibaut Courtois precisar ser substituído por conta de uma lesão na coxa esquerda. No seu lugar, entrou o jovem Senne Lammens, que espalmou a bola decisiva e permitiu que Merino estufasse as redes.
Agora, os espanhóis enfrentam a França nas semifinais da Copa do Mundo. O duelo que antecede a final acontece na terça-feira (14), às 16h, em Dallas.
Os franceses foram os primeiros a garantirem a classificação. Nesta quinta-feira (9), os Bleus confirmaram o favoritismo e venceram Marrocos por 2 a 0. O jogo esteve favorável ao time do técnico Didier Deschamps quase que na sua maioria — apesar dos gols aparecerem apenas na segunda etapa.
Mbappé, que havia perdido um pênalti no primeiro, abriu o marcador e serviu Ousmane Dembélé para decretar o marcador.
No outro lado da chave, os dois semifinalistas sairão dos jogos entre Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça. Os dois enfrentamentos válidos pelas quartas de final do Mundial estão marcados para o sábado (11), às 18h e 22h, respectivamente.
Seleções garantidas nas semifinais da Copa do Mundo:
- França — Venceu Marrocos por 2 a 0.
- Espanha — Venceu a Bélgica por 2 a 1.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.