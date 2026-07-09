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Semifinais da Copa do Mundo: veja chaveamento e quem já está classificado

França e Espanha confirmaram vaga nas semifinais e duelam na próxima terça-feira (14) visando a final da Copa do Mundo

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