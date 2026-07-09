Semifinais da Copa do Mundo: veja chaveamento e quem já está classificado

O primeiro semifinalista da Copa do Mundo de 2026 está definido. Nesta quinta-feira (9), a França despachou o Marrocos e abriu a lista de classificados entre os quatro melhores do Mundial.
Os atuais finalistas da Copa confirmaram o favoritismo e venceram os marroquinos por 2 a 0. O jogo esteve favorável ao time do técnico Didier Deschamps quase que na sua maioria — apesar dos gols aparecerem apenas na segunda etapa.
Mbappé, que havia perdido um pênalti no primeiro, abriu o marcador e serviu Ousmane Dembélé para decretar o marcador.
Agora, a França espera o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica, que ocorre nesta sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles, para conhecerem o último enfrentamento antes da final.
No outro lado da chave, os dois semifinalistas sairão dos jogos entre Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça. Os dois enfrentamentos válidos pelas quartas de final do Mundial estão marcados para o sábado (11), às 18h e 22h, respectivamente.
Seleções garantidas nas semifinais da Copa do Mundo:
- França — Venceu Marrocos por 2 a 0
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