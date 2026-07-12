Copa do Mundo

Reta final 
Notícia

Semifinais da Copa do Mundo: como chegam as quatro melhores seleções e o que esperar dos jogos

França x Espanha e Inglaterra x Argentina disputam as vagas na decisão

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Nicholas Lyra

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