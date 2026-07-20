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Sem encontro oficial com público, mas com recepção da torcida, Argentina volta a Buenos Aires após vice da Copa

Centenas de pessoas se juntaram para aplaudir os vice-campeões

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Rafael Diverio

De Buenos Aires

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