Sem encontro oficial com público, mas com recepção da torcida, Argentina volta a Buenos Aires após vice da Copa

Argentinos aplaudiram a seleção vice-campeã da Copa. LUIS ROBAYO / AFP

O voo que trouxe alguns jogadores da Argentina de volta ao país após o vice da Copa do Mundo aterrissou em Buenos Aires no final da tarde desta segunda-feira (20), praticamente 24 horas depois da derrota para a Espanha.

O frio e a chuva pesaram para cancelar qualquer festa adicional, mas não impediram que alguns torcedores fossem à região do aeroporto, distante mais de 30km do centro da Capital.

Na delegação estavam presentes o técnico Lionel Scaloni e alguns jogadores como Otamendi, McAllister, Tagliafico, Montiel, Lo Celso, Lisandro Martínez, Paredes, Dibu Martinez, entre outros. Messi permaneceu nos Estados Unidos. Especula-se que possa ir a Rosário nos próximos dias para visitar familiares e resolver algumas questões pessoais.

Os jogadores e a comissão técnica foram recebidos pela banda do Exército argentino, popularmente conhecida como Granaderos. Eles tocaram a música Muchachos, que marcou a torcida durante a Copa do Mundo.

Torcedores argentinos na sede da AFA. LUIS ROBAYO / AFP

De lá, eles partiram em ônibus a céu aberto para a sede da AFA, localizada próxima ao aeroporto, onde encontrariam seus familiares. Durante o trajeto e em frente ao prédio, que leva o nome de Lionel Messi, centenas de pessoas se juntaram para aplaudir os vice-campeões.