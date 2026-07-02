Sem atacante, Seleção treina sob forte calor e se prepara para as oitavas de final da Copa

Fazia 36°C em Morristown, no CT do Red Bull, quando a Seleção apareceu para treinar. O calor extremo de New Jersey não afastou os mais de 200 jornalistas nem impediu que Carlo Ancelotti preparasse a equipe para enfrentar a Noruega, no domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium. O técnico, porém, teve a baixa de Rayan.

O atacante, que tem sido titular desde a saída de Raphinha, ficou na academia, fazendo controle de carga. Apesar de não ter trabalhado com o grupo, não preocupa.

Raphinha, aliás, pode ficar à disposição. Ele está em fase final do tratamento para a lesão muscular que o afastou das duas últimas partidas. Se treinar nesta sexta-feira (3), poderá ficar no banco.