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Sem atacante, Seleção treina sob forte calor e se prepara para as oitavas de final da Copa

Brasil enfrenta a Noruega, domingo, às 17h (horário de Brasília) no MetLife Stadium

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Rafael Diverio

De Morristown, Nova Jersey

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