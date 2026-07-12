Seleção da França é alvo de ataques racistas por ex-primeiro ministro da Espanha

França vai enfrentar a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo. Franck Fife / AFP

A seleção da França foi alvo de declarações racistas feitas pelo ex-primeiro-ministro da Espanha Mariano Rajoy. Em texto publicado no jornal "El Debate", o político afirmou que a equipe joga "em alto nível, mas sem franceses". As informações são do g1.

A Espanha e a França se enfrentam na próxima terça-feira (14), às 16h, pela semifinal da Copa do Mundo.

Com atuação entre 2011 e 2028, Rajoy é membro do Partido Popular (PP), de direita. Ele deixou o governo após casos de corrupção no partido.

A fala repercutiu entre as autoridades. Óscar Puente, ministro dos Transportes da Espanha, chamou Rajoy de "ignorante" ao compartilhar o artigo.

A embaixada da França em Madri, na Espanha, também se manifestou. "Todos os jogadores da seleção francesa são franceses. Dos 26 jogadores, 23 nasceram na França. Os três que nasceram no exterior são franceses também", declarou na rede social X, antigo Twitter.

Senadora Paraguaia também gerou polêmica

A seleção francesa já tinha sofrido comentários do mesmo gênero da senadora paraguaia Celeste Amarilla após a derrota de seu país para os europeus nas oitavas de final da Copa do Mundo.