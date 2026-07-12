Copa do Mundo

Polêmica na semi
Notícia

Seleção da França é alvo de ataques racistas por ex-primeiro ministro da Espanha

A equipe já tinha sofrido comentários do mesmo gênero da senadora paraguaia Celeste Amarilla após duelo nas oitavas de final da Copa do Mundo

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