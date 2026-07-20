Seleção da Copa do Mundo de 2026: leitores de GZH elegem time ideal

Leitores de GZH elegeram os melhores nomes do Mundial. Arte GZH

A Copa do Mundo de 2026, a maior da história, chegou ao fim com a Espanha conquistando o bi ao derrotar a Argentina na prorrogação da final. Além do título, os espanhóis também tiveram o principal destaque individual do torneio: o volante Rodri foi eleito o melhor jogador da competição e recebeu a Bola de Ouro da Fifa.

Ao longo dos 38 dias de Mundial, porém, muitos outros atletas chamaram a atenção. Além das estrelas já consagradas, jogadores que chegaram ao torneio com status de coadjuvantes aproveitaram a oportunidade para brilhar e ganhar protagonismo.

Agora é hora de conhecer a seleção da Copa do Mundo de 2026. Após um período de votação dos leitores, a editoria de Esportes de GZH apresenta os 11 jogadores que mais se destacaram em cada posição, além do técnico da equipe ideal.

Eliminada pela Noruega nas oitavas de final, Seleção Brasileira não teve representantes. Já a campeão Espanha teve cinco jogadores entre os 11.

Unai Simón (Espanha), Pedro Porro (Espanha), Cubarsí (Espanha), Upamecano (França) e Cucurella (Espanha); Rodri (Espanha), Messi (Argentina) e J. Bellingham (Inglaterra); Mbappé (França), Haaland (Noruega) e Hary Kane (Inglaterra). Técnico: Bubista (Cabo Verde).

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