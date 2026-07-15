Copa do Mundo

Você escala
Notícia

Seleção da Copa do Mundo 2026: vote nos melhores de cada posição

Quem merece um lugar no time de craques do Mundial? Vote nos destaques de cada posição, além do melhor treinador, e ajude a montar a seleção ideal do torneio

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS