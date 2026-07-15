Seleção da Copa do Mundo 2026: vote nos melhores de cada posição. Arte ZH / Arte ZH

Na maior Copa do Mundo de todos os tempos, as grandes estrelas fizeram o que se esperava delas. Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé e Jude Bellingham brilharam, quebraram recordes e confirmaram o status de protagonistas.

Mas os holofotes não foram direcionados somente para esses nomes. Gratas surpresas também subiram ao palco do mundial. Jogadores improváveis apareceram para decidir, enquanto outros, antes vistos como coadjuvantes, aproveitaram a oportunidade para se destacar.

Com a Copa do Mundo chegando à grande decisão, é hora de eleger a seleção do torneio.

Escolha o melhor de cada posição, vote no técnico que mais se destacou e ajude a montar o time ideal do Mundial. Depois, compare sua equipe com as dos nossos colunistas. Basta clicar neste link. O resultado da votação será divulgado na próxima segunda-feira (20).