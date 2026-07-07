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Sedes, datas e número de participantes: o que se sabe até agora sobre a Copa do Mundo 2030

Edição marcará o centenário do primeiro Mundial, disputado em 1930, no Uruguai

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