Saiba como será a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo

O grande campeão da Copa do Mundo 2026 será conhecido no domingo (19). No entanto, além de um jogo, a Fifa prepara um encerramento marcado por shows e participações especiais de artistas mundiais. A cerimônia começa a partir das 13h30min, no Metlife Stadium, nos Estados Unidos.
Entre as apresentações musicais estão Justin Bieber, Madonna, BTS e Shakira, que serão responsáveis pelo primeiro show do intervalo em uma final de Copa.
Além deles, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed se apresentarão na cerimônia. A apresentadora Jennifer Hudson, cantará o hino nacional dos Estados Unidos nos momentos que antecedem o início da final.
O grande jogo começa às 16h, e será disputado pelas equipes que levarem a melhor nas semifinais. Nesta terça (14), a França encara a Espanha, enquanto na quarta (15), Argentina e Inglaterra decidem o outro finalista do Mundial.
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