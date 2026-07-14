Saiba como será a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo

Troféu será levantado no domingo pelo grande vencedor da Copa do Mundo 2026. MANDEL NGAN / POOL/AFP

O grande campeão da Copa do Mundo 2026 será conhecido no domingo (19). No entanto, além de um jogo, a Fifa prepara um encerramento marcado por shows e participações especiais de artistas mundiais. A cerimônia começa a partir das 13h30min, no Metlife Stadium, nos Estados Unidos.

Entre as apresentações musicais estão Justin Bieber, Madonna, BTS e Shakira, que serão responsáveis pelo primeiro show do intervalo em uma final de Copa.

Além deles, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed se apresentarão na cerimônia. A apresentadora Jennifer Hudson, cantará o hino nacional dos Estados Unidos nos momentos que antecedem o início da final.

O grande jogo começa às 16h, e será disputado pelas equipes que levarem a melhor nas semifinais. Nesta terça (14), a França encara a Espanha, enquanto na quarta (15), Argentina e Inglaterra decidem o outro finalista do Mundial.