Copa do Mundo

Superado!

"Virou uma várzea", brinca Ronaldo sobre ser ultrapassado na artilharia geral das Copas

Ex-centroavante ficou na quarta colocação geral do ranking após Messi e Mbappé o superarem 

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Estadão Conteúdo

Kim Belluco

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS