Rodrigo Caetano revela receita para sucesso de Ancelotti: "Mesmo com o tamanho dele, nunca impôs nada"

Rodrigo Caetano comenta sobre o trabalho de Ancelotti. Rafael Diverio / Agencia RBS

Em entrevista exclusiva ao Grupo RBS, o coordenador executivo geral de seleções masculinas da CBF Rodrigo Caetano falou sobre a relação com Carlo Ancelotti. O italiano, campeão cinco vezes da Champions League como treinador e duas como jogador, está no comando do Brasil há um ano. E, na visão do dirigente, há um segredo para esse sucesso.

— Dentre as virtudes dele, ressalto a gestão do dia a dia. Ele não potencializa os problemas fora de campo. Acho que isso é uma coisa que vale a pena refletirmos. Ele dá total liberdade para todo o staff trabalhar, e realmente coloca sua energia e sua preocupação naquilo que é o papel dele, a estratégia do jogo, a escolha dos atletas. Estamos falando do maior vencedor de todos. Muitas vezes trabalhei com técnicos no Brasil que colocavam energia muito naquilo que não é, ou não deveria ser, o maior foco de um técnico. Essa é uma visão pessoal minha — comenta Caetano.

Ou seja, Ancelotti se esforça mesmo para fazer boas escolhas em campo, no banco. Sua missão é ajeitar o time:

— Nas partes técnica e tática, ele mesmo já disse algumas vezes que não se limita a uma só forma de jogar. Treina, testa mais de uma alternativa. Por isso, os atletas, quando entram em campo, sejam os que vêm do banco ou aqueles que iniciam, já têm essa capacidade, a partir de um simples comando dele na beira do campo, de mudar a forma de jogar. Esse também é um grande diferencial. Não há nada empírico. Ele testa, faz simulações e depois, na hora do jogo, passa o comando.

Rodrigo Caetano, porém, exalta um ponto que vai além do relacionamento:

— Alguns pensam que o trabalho dele ou o sucesso dele está limitado apenas à gestão de pessoas. Isso é impossível. Ninguém é vencedor só porque gere bem pessoas. Agora, eu acredito que quem gere mal não vence. Ele tem muito mais do que isso. Não é apenas isso. E digo mais, é extremamente atualizado. Uma frase dele marcou muito para mim: "Se um treinador achar que o futebol de ontem, ou o treino de ontem, pode simplesmente ser aplicado hoje e amanhã, alguém já passou por ele". Então ele persegue isso. É um cara fantástico. Posso dizer para vocês que se tornou um grande amigo meu em tão pouco tempo. Temos muitas características parecidas e, para mim, está sendo um grande aprendizado, principalmente por conta dessa leveza.

O fato de Ancelotti ser um dos mais vitoriosos da história não tira sua simplicidade, como finaliza Rodrigo Caetano:

— Ele não é aquele técnico que atrai para si toda e qualquer decisão. Ele compartilha, debate. Todos os dias, pela manhã, antes do treinamento, nos reunimos todos, partes técnica e administrativa, para debater o dia, o dia seguinte e assim sucessivamente. Um cara do tamanho dele nunca impôs nada. A decisão final é dele, da escolha do modelo, sim, mas ele escuta a todos. Participa e nunca traz para si essa postura de "sou eu que mando". Nunca. O grande líder é esse: compartilha, inspira as pessoas. Se ele faz isso conosco, também faz com os atletas. E é dessa forma, com leveza.