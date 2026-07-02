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Rodrigo Caetano revela receita para sucesso de Ancelotti: "Mesmo com o tamanho dele, nunca impôs nada"

Italiano comanda a Seleção na disputa da Copa do Mundo

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Rafael Diverio

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