Roberto Mancini é o novo técnico da Itália

Roberto Mancini volta à seleção após o título da Eurocopa em 2021. PAUL FAITH / AFP

Depois de ficar fora de três Copas do Mundo consecutivas, a Itália tem um novo treinador. Nesta terça-feira (28), a Federação Italiana de Futebol anunciou Roberto Mancini como o técnico que será responsável pelo ciclo da próxima Eurocopa (2028) e da Copa do Mundo (2030).

Mancini chega ao comando após alguns imbróglios na escolha do novo comandante da Azzurra. Primeiro, Paolo Maldini e Leonardo, ambos diretores, tentaram Guardiola. Depois, acertaram com Pirlo, que foi rechaçado pelo presidente da federação italiana.

A polêmica com Pirlo fez com que Maldini e Leonardo pedissem demissão na última segunda. Sem o trio, a Itália optou por Mancini. Aos 61 anos, ele irá para sua segunda passagem à frente da seleção italiana.

Entre 2018 e 2023, ele comandou a equipe e conquistou a Eurocopa de 2021. Depois, saiu para assumir a seleção da Arábia Saudita.