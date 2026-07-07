"Reverta isso": Bélgica supera polêmica com a Fifa e provoca os EUA na internet após goleada

Lukaku celebra o quarto gol dos belgas. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Provocações não faltaram por parte dos belgas após eliminar os Estados Unidos pelas oitavas de final da Copa do Mundo por 4 a 1, na segunda-feira (6), em Seattle.

A presença do atacante Balogun, expulso na partida anterior diante da Bósnia, mas que teve a suspensão revogada pela Fifa, foi a grande polêmica do jogo.

Após a vitória, o perfil dos belgas nas redes sociais escreveu “reverta isso”, com fotos de jogadores celebrando os gols.

Logo após o apito final, em um card com o placar de 4 a 1, o perfil oficial escreveu "se chama futebol", deixando o termo "soccer", utilizado pelos estadunidenses, apagado.

Outra provocação dos belgas foi utilizando o Space Needle, que é a torre de observação de Seattle. Na publicação, o tridente dos Red Devils aparece no céu por meio do ícone da cidade.

Após eliminar os EUA, a seleção belga terá pela frente a Espanha. O confronto das quartas de final será realizado nesta sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles.