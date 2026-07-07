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"Reverta isso": Bélgica supera polêmica com a Fifa e provoca os EUA na internet após goleada

Atacante Balogun estava suspenso, depois de ser expulso na partida anterior, mas a entidade máxima do futebol revogou a decisão após contato de Donald Trump 

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