"Reverta isso": Bélgica supera polêmica com a Fifa e provoca os EUA na internet após goleada

Provocações não faltaram por parte dos belgas após eliminar os Estados Unidos pelas oitavas de final da Copa do Mundo por 4 a 1, na segunda-feira (6), em Seattle.
A presença do atacante Balogun, expulso na partida anterior diante da Bósnia, mas que teve a suspensão revogada pela Fifa, foi a grande polêmica do jogo.
Após a vitória, o perfil dos belgas nas redes sociais escreveu “reverta isso”, com fotos de jogadores celebrando os gols.
Logo após o apito final, em um card com o placar de 4 a 1, o perfil oficial escreveu "se chama futebol", deixando o termo "soccer", utilizado pelos estadunidenses, apagado.
Outra provocação dos belgas foi utilizando o Space Needle, que é a torre de observação de Seattle. Na publicação, o tridente dos Red Devils aparece no céu por meio do ícone da cidade.
Após eliminar os EUA, a seleção belga terá pela frente a Espanha. O confronto das quartas de final será realizado nesta sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles.
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