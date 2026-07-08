Copa do Mundo

16 anos depois
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René Simões avalia Neymar e relembra crítica a atleta em 2010: "Hoje, só não usaria a palavra monstro"

Ex-treinador elogiou o atacante em entrevista exclusiva concedida ao programa "Esporte e Cia" da Rádio Gaúcha

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