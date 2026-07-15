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Remontada histórica e críticas ao Tuchel: veja a repercussão da classificação da Argentina para a final da Copa

Jornais do mundo todo se renderam à raça argentina, destacando a recusa dos hermanos em largar a toalha na reta final dos duelos

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