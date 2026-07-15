Remontada histórica e críticas ao Tuchel: veja a repercussão da classificação da Argentina para a final da Copa

Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 e avançou para a final da Copa do Mundo. THOMAS COEX / AFP

A Argentina não cansa de surpreender nesta Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (15), o time do técnico Lionel Scaloni protagonizou mais uma virada histórica ao derrotar a Inglaterra por 2 a 1 e confirmar o avanço para a final do Mundial. Os jornais do mundo todo se renderam à raça argentina, destacando a recusa dos hermanos em largar a toalha na reta final.

Os argentinos do Olé engrandeceram todo o elenco e generalizaram os elogios: "heróis" foi a palavra escolhida pelo jornal para representar a superação da equipe de Scaloni.

Olé enalteceu a classificação da Argentina para a final do Mundial: "Heróis: remontada histórica, tchau Inglaterra e ruma à final do Mundial". Reprodução / Olé

O L'Équipe da França enalteceu a sequência de viradas que a Argentina acumulou até aqui na Copa do Mundo e utilizaram um título simples, mas grandioso no significado, para representar o que foi o jogo.

— Eles fizeram isso de novo — escreveu o jornal francês.

Na mesma linha do jornal francês, o Clarín e o AS, da Argentina e Espanha, respectivamente, se renderam ao Messi e a todo o elenco finalista da Copa.

— A Argentina faz história novamente contra a Inglaterra: protagonizou uma virada épica e enfrentará a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 — afirmou o jornal argentino.

Já os espanhóis optaram por engrandecer o craque argentina e alimentaram a cede do bicampeonato argentino:

— Messi quer mais uma Copa do Mundo! Mais uma virada épica em 7 minutos leva a Argentina à final contra a Espanha em Nova York no próximo domingo. Gordon colocou a Inglaterra na frente, mas Enzo e depois Lautaro viraram o jogo — publicou o AS que ainda completou:

— Foi uma recompensa pelo excelente futebol dos sul-americanos e pela infinidade de chances criadas naquela última meia hora, um período marcado por uma explosão de energia.

Criticas ao técnico inglês

Se para o lado vencedor é só elogios, do lado de quem sofreu o revés e está fora da final da Copa do Mundo as críticas não se ausentaram. Os britânicos do The Sun e do Daly Mail atribuíram a eliminação às escolhas do técnico da Inglaterra Thomas Tuchel.

A principal revolta dos jornais é com a postura retraída que os ingleses adotaram após Anthony Gordon abrir o placar. Segundo eles, Tuchel repetiu os erros cometidos pelos técnicos anteriores que comandaram os Três Leões.

— É mais uma derrota dolorosa para a Inglaterra. A terceira vez não será a da sorte. Os Três Leões perdem sua terceira semifinal consecutiva de Copa do Mundo, e esta dói mais do que a maioria — criticou o Daily Mail.

O The Sun, no entanto, foi mais enfático na crítica:

— Não haverá conto de fadas em Nova York para Thomas Tuchel e a Inglaterra, nenhuma chance de pôr fim a 60 anos de sofrimento. E depois de perder uma partida que estavam ganhando a seis minutos do fim, é difícil imaginar como Tuchel conseguirá motivar algum jogador do seu elenco o suficiente para o jogo sem importância contra a França, em Miami, valendo o terceiro lugar. A Inglaterra estava exausta, e a repetição dos erros de tantos antecessores por Tuchel custou caro. Mais uma vitória por pouco. Já vimos muitas dessas — reclamou os britânicos.

Messi sendo levantado pelos companheiros de time após a classificação. Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Já os espanhóis do El País classificaram as escolhas de Tuchel como "terríveis" e adjetivaram o comandante inglês como "péssimo".

— A Inglaterra jogou terrivelmente, recuando e fazendo substituições muito conservadoras sob o comando de Tuchel. O técnico inglês foi péssimo, permitindo que a Argentina reagisse, embora merecidamente — esbravejou o El País.

Revolta inglesa

Ao final da partida, embalados pela felicidade da classificação, os jogadores argentinos estenderam uma faixa no gramado com a seguinte frase: "As Malvinas são argentinas".

A mensagem diz respeito ao conflito geopolítico entre Argentina e Inglaterra ocorrido em 1982. Os dois países disputaram a soberania das Ilhas Malvinas, na qual era controlada pelos britânicos desde 1833, após a ditadura argentina reivindicar o controle dos europeus.

O jornal inglês The Sun criticou a atitude dos argentinos e descreveu a ação como repugnante.

— Os jogadores da Argentina comemoraram a vitória na semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra exibindo uma faixa repugnante que reivindicava as Ilhas Malvinas. Fãs exaltados também foram vistos agitando o cartaz deplorável que reivindicava a soberania sobre as ilhas britânicas, cujos habitantes votaram esmagadoramente para fazer parte do Reino Unido — reclamou o jornal.

The Sun criticou a atitude dos argentinos. Reprodução / The Sun

Veja a repercussão dos principais jornais do mundo com a classificação da Argentina:

As escreve: "Messi quer outro Mundial". Reprodução / AS





L'Équipe sobre o jogo: "Eles fizeram isso de novo". Reprodução / L'Équipe

Clarín sobre o jogo: A Argentina faz história novamente contra a Inglaterra: protagonizou uma virada épica e enfrentará a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026". Reprodução / Clarín

El País sobre o jogo: "Argentina vira o jogo contra a Inglaterra e enfrentará a Espanha na final da Copa do Mundo". Reprodução / El País