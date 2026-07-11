Remanescentes de Argentina x Suíça em 2014, Messi e Xhaka buscam semifinal na Copa de 2026

Argentinos celebram classificação contra os suíços. Anne-Christine Poujoulat / AFP

Adversárias nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, Argentina e Suíça têm um histórico em Mundiais.

A vantagem é da seleção sul-americana, que venceu os dois jogos realizados.

Fase de grupos de 1966

O primeiro confronto foi na fase de grupos de 1966. Os argentinos venceram por 2 a 0, gols de Artime e Onega. No fim, nenhuma das seleções chegou longe na Copa realizada na Inglaterra.

Oitavas de final de 2014

O segundo duelo ocorreu em 2014 e dois jogadores ainda em atividade estiveram em campo. Atuais capitães das suas equipes, Lionel Messi e Granit Xhaka se enfrentaram pelas oitavas de final.

O palco foi a Arena do Corinthians, em São Paulo, e o jogo terminou empatado em 0 a 0 no tempo regulamentar. Na prorrogação, a Argentina encontrou um gol com Di María, após assistência de Messi.

Os argentinos chegaram até a final, passando por Bélgica e Holanda nas fases seguintes, mas perderam o título para a Alemanha.

Novo capítulo

Um novo capítulo entre as seleções será escrito neste sábado (11), às 22h, em Kansas City, nos Estados Unidos. Quem vencer avança para a semifinal, podendo enfrentar Inglaterra ou Noruega.

Confrontos entre Argentina e Suíça em Copas

Argentina 2 x 0 Suíça - fase de grupos de 1966

Argentina 1 x 0 Suíça - oitavas de 2014