Copa do Mundo

Retrospecto
Notícia

Remanescentes de Argentina x Suíça em 2014, Messi e Xhaka buscam semifinal na Copa de 2026

Seleções já se enfrentaram duas vezes, com vantagem para os argentinos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS