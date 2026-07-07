Relembre jogadores que voltaram atrás e jogaram uma Copa do Mundo após se despedirem

Retorno de Neuer não deu certo na Alemanha. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Após a eliminação do Brasil para a Noruega, na Copa do Mundo, o atacante Neymar anunciou a aposentadoria da Seleção Brasileira, aos 34 anos. É difícil projetar a sequência da carreira do craque revelado pelo Santos.

Ainda mais complicado é imaginá-lo no próximo Mundial, em 2030, quando terá 38 anos. No entanto, voltar atrás e e defender a camisa da seleção não é novidade.

Existem casos de atletas que mudaram de ideia e tiveram a chance de disputar o torneio mais importante do futebol internacional mais uma vez.

Jogadores que voltaram atrás e disputaram Copa do Mundo

Roger Milla

Depois de disputar Copa do Mundo de 1982, na Espanha, se despediu de Camarões após o título da Copa Africana de Nações, em 1988.

No entanto, voltou para fazer história. No Mundial de 1990, aos 38 anos, com quatro gols marcados, levou os africanos às quartas de final. Quatro anos depois, se eternizou ao se tornar o atleta mais velho a marcar em Copas, com 42 anos e 39 dias.

Luís Figo

Outro que deu adeus à seleção após a Eurocopa de 2004. Objetivo era focar no Real Madrid. Sem atuar pelo clube espanhol, voltou em 2005, aos 32 anos.

Foi convocado para a Copa do Mundo de 2006 por Luiz Felipe Scolari. Ao lado de um jovem Cristiano Ronaldo, levou os portugueses até a semifinal, quando foram superados pela França.

Zidane

Campeão do mundo em 1998, Zidane se despediu da França após a Eurocopa de 2004. No entanto, vendo os compatriotas passarem dificuldade nas Eliminatórias para o Mundial de 2006, anunciou, aos 33 anos, que retornaria.

— A França me deu tanto que eu preciso ajudá-la. É a primeira vez na minha vida que mudo de ideia sobre algo tão importante — destacou Zidane na época.

A volta deu certo. Zidane e companhia conseguiram a classificação. Na Alemanha, caminharam até a final, quando perderam para a Itália.

Samuel Eto'o

Depois de se afastar da seleção de Camarões por divergências com dirigentes da federação em 2012, aceitou o convite e fez parte do elenco que disputou o Mundial de 2014, no Brasil.

Lionel Messi

Messi chegou a se despedir da Argentina em 2016. ALFREDO ESTRELLA / AFP

O argentino demonstrou o desejo de nunca mais vestir a camisa argentina após a decepção na Copa América de 2016. O retorno ocorreu meses depois.

— Não enganei ninguém. Naquele momento, falei o que sentia. Depois de falar com Patón (Edgardo Bauza) e os meninos, me dei conta de que me sinto feliz dentro desse grupo — destacou ao retornar.

De volta, jogou o Mundial de 2018, na Rússia. Quatro anos depois, levou os argentinos ao tricampeonato mundial. Neste ano, se tornou o maior artilheiro da história das Copas.

Em 2026, aos 39 anos, Messi é o maior destaque a Copa do Mundo até o momento.

Manuel Neuer

É o caso mais recente. E também o que deu menos resultado. O goleiro se aposentou da Alemanha após a Euro de 2024. Voltou na véspera da Copa de 2026, a pedido do técnico Julian Nagelsmann.

Aos 40 anos, não foi sombra daquele goleiro que ajudou a modernizar a função. Com ele de titular, os alemães caíram na segunda fase para o Paraguai.