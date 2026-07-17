Relembre as cinco maiores (ou melhores) finais de Copa do Mundo de todos os tempos

Argentinos comemoram o título de 2022. Jewel SAMAD / AFP

Se você gosta de futebol, provavelmente tem uma final de Copa do Mundo que seja a sua preferida. Seja pelo aspecto passional, como algum título do Brasil (qualquer um dos cinco), ou então pela qualidade apresentada dentro das quatro linhas, como a final entre Argentina e França em 2022.

Zero Hora elenca as cinco maiores (ou melhores) finais de Copa do Mundo de todos os tempos. Confira:

1954 - Alemanha Ocidental 3x2 Hungria

Não por acaso o jogo ficou conhecido como o "Milagre de Berna". Favoritos, os húngaros vinham de uma invencibilidade de mais de quatro anos. Antes, ainda na fase inicial, a Hungria tinha feito 8x3 nos alemães.

Sob o comando de Puskas, Czibor e Kocsis, os húngaros logo abriram 2 a 0 com oito minutos do primeiro tempo. Mas sob forte chuva em Berna, na capital da Suíça, a Alemanha Ocidental reagiu e empatou a partida.

Menos de oito minutos do fim do jogo, em um contra-ataque, Rahn marcou o terceiro da Alemanha, que garantiu seu primeiro título mundial.

1970 - Brasil 4x1 Itália

Brasileiros e italianos chegaram empatados em títulos mundiais à grande decisão. A conquista do Brasil tornou o país o primeiro a ganhar o tricampeonato da Copa.

Dentro de campo, um show de Pelé. Ele marcou de cabeça e depois deu uma bela assistência para o quarto gol, de Carlos Alberto Torres, em um belo chute. Jairzinho e Gérson também marcaram na goleada brasileira.

1974 - Alemanha 2x1 Holanda

Era a Copa do Carrossel Holandês e de Johan Cruyff. Um time predestinado a vencer, que eliminou, inclusive, o Brasil.

Mas, na final, prevaleceram os donos da casa. A Holanda abriu o placar logo no primeiro minuto, sem que a Alemanha tocasse na bola. Cruyff sofreu pênalti e Neeskens converteu.

Os donos da casa equilibraram a partida, conseguiram controlar Cruyff e viraram o jogo. Breitner, também de pênalti, e Gerd Müller marcaram para confirmarem o título da Alemanha.

1986 - Argentina 3x2 Alemanha Ocidental

Na volta da Copa para o México após 16 anos, a Copa foi de Diego Armando Maradona. Quem estava no estádio Azteca viu os argentinos abrirem 2 a 0. Os alemães empataram com gols de Karl-Heinz Rummenigge e Rudi Völler já no fim da partida.

Então, surgiu o personagem de Maradona. O camisa 10 fez uma jogada de gênio e achou um passe perfeito para Burruchaga. Na saída do goleiro, 3 a 2 para os sul-americanos. Bicampeonato garantido.

2022 - Argentina 3x3 França (4x2 nos pênaltis)

Muitos a consideram a maior final da história das Copas. Talvez, seja a mais dramática. Liderados por Messi e em busca da terceira, a Argentina abriu 2 a 0.

No entanto, faltando menos de 10 minutos, Mbappé apareceu e quis roubar o protagonismo. O francês marcou duas vezes e empatou o jogo.

O que se desenrolou nos 30 minutos adicionais foi extraordinário: Messi marcou seu segundo gol do jogo para colocar a Argentina de volta na frente, antes de Mbappé igualar de pênalti e se tornar o segundo jogador a marcar três gols em uma final da Copa do Mundo.

No último minuto da prorrogação, Dibu Martínez salvou os argentinos da derrota em um chute de Kolo Muani.

Nos pênaltis, melhor para a Argentina e para Messi.