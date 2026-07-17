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Recordes de um gênio, Vozinha, lágrimas e a intromissão de Trump: as 26 histórias que marcaram a Copa 2026

Antes da final entre Espanha e Argentina no próximo domingo (19), Zero Hora separou momentos marcantes do maior Mundial de todos os tempos

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João Rosa

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