Recordes de um gênio, Vozinha, lágrimas e a intromissão de Trump: as 26 histórias que marcaram a Copa 2026

Vozinha, Haaland e Messi foram um dos tantos personagens desta Copa do Mundo. Montagem sobre fotos de Roberto Schmidt, Lars Baron e Thomas Coex / AFP / Divulgação

As cortinas vermelhas aveludadas de um teatro chamado Copa do Mundo 2026 serão fechadas no próximo domingo (19), em Nova Jersey, cidade vizinha de uma das maiores e mais importantes metrópoles do planeta. Ao menos que não haja prorrogação e pênaltis, tudo deve se acabar até as 18h, quando teremos ou uma bicampeã ou uma tetracampeã no primeiro Mundial com três países-sede e 48 seleções.

Contudo, tudo começou há pouco mais de um mês, no Azteca, palco de três Copas. Em 11 de junho, no mítico estádio mexicano que consagrou Pelé, Maradona e viu sua seleção nacional perder a invencibilidade na competição para os ingleses, a abertura da 23ª edição da competição entre seleções da Fifa foi história atrás de história.

Desde recordes alcançados, até interferências de autoridades. De um até então desconhecido goleiro nos holofotes, até um famoso saindo de cena e apagando a luz. Entre vaias, dramas, memes, músicas e decepções, Zero Hora separou 26 histórias do maior Mundial de todos os tempos.

Wilton Pereira Sampaio rendeu memes na internet ao se perder no inglês. Yuri Cortez / AFP

1 - Somali deportado, brasileiro perdido

Quatro dias depois, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio rendeu memes na internet ao se perder no inglês quando, após decisão no VAR, decidiu expulsar o meia Zwane, da África do Sul. Os mexicanos venceram os sul-africanos por 2 a 0 na abertura da competição.

2 - Aumento de seleções

Outrora criticada, a decisão da Fifa em ampliar o número de seleções de 32 para 48 foi um verdadeiro acerto. Mais partidas, mais gols, mais mata-mata, mais zebras e claro, mais emoção.

3 - Bandeirões e entrada à la Chicago Bulls

Durante toda a primeira rodada da fase de grupos, os atletas foram ao gramado ao som da canção "Sirius", da banda britânica The Alan Parsons Project, lançada em 1982. A faixa instrumental remete a uma das maiores dinastias do basquete. Era com ela que o quinteto do Chicago Bulls, seis vezes campeões da NBA na década de 1990, era apresentado antes de cada partida.

Além da canção, os bandeirões gigantes dos países estendidos no gramado tornaram o espetáculo ainda mais visual, dando a real dimensão do jogo que estava prestes a começar.

4 - Tensão EUA x Irã

Se teve um assunto amplamente discutido tanto nas vésperas da Copa quanto durante o torneio, foi o conflito diplomático entre Estados Unidos e Irã, devido à Guerra, que segue no Oriente Médio. Uma das principais queixas da federação iraniana foram referentes às restrições exageradas impostas pelos anfitriões da competição.

5 - Lei Vini Jr. aplicada

Em Turquia 0x1 Paraguai, na segunda rodada do Grupo D, o árbitro salvadorenho Iván Barton mostrou cartão vermelho para o atacante paraguaio Miguel Almirón por ter coberto a boca enquanto discutia com um adversário, aplicando pela primeira vez a Lei Vini Jr.

Messi marcou o segundo gol contra a Argélia, ficando a um de igualar recorde de Klose. JUAN MABROMATA / AFP / AFP

6 - "Messistórico”

Na primeira partida, um hat-trick na estreia para igualar a marca de Miroslav Klose. Na segunda, ultrapassando o alemão no número de gols em Copas. Na sequência, Messi bateu recordes como mais vitórias, mais assistências, mais jogos como capitão... e por aí vai. Histórico!

7 - Os milhões de Vozinha

Antes de Espanha 0x0 Cabo Verde, o goleiro Vozinha tinha apenas cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Após as defesas que garantiram o primeiro e histórico ponto cabo-verdiano em um Mundial, o camisa 1 saltou para milhões. No momento, o goleiro que seguiu brilhando na Copa até a eliminação diante da Argentina, possui mais de 29 milhões se seguidores na rede social.

8 - Primeiros gols das estreantes

O 7 a 1 da Alemanha até foi lembrado pelos brasileiros. Porém, o único gol curaçauense, marcado por Comenencia, ficará marcado para sempre para os habitantes do país caribenho como a primeira balançada de rede do país em Mundiais.

Depois do tento, outras estreantes como Jordânia, Congo e Uzbequistão também fizeram história. Canadá e Egito, com três e quatro participações, respectivamente, também se consagram em 2026 com suas primeiras vitórias no torneio.

9 - A carta emocionante de Yan Diomandé

Três dias após a estreia de Costa do Marfim, o The Players Tribune publicou uma carta aberta emocionante escrita pelo atacante marfinense Yan Diomandé. Nela, o atacante conta a história da sua irmã, Roxane, falecida tragicamente aos 15 anos de idade, em 2025. Ela era sua maior fã e incentivadora, a única que acreditava que ele se tornaria um dos melhores jogadores do mundo.

Copa 2026 teve pela primeira vez a pausa para a hidratação. Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

10 - "Vaia” para a hidratação

Entre todas as alterações promovidas pela Fifa, a que causou mais debates acerca da implementação foi a pausa para hidratação. A partir dos 20 minutos de ambos os tempos, o árbitro interrompem a partida e os jogadores permanecem durante três minutos à beira do campo para beber água, ouvir orientações do treinador e vaias da torcida.

11 - Sai Rangel, entra Ochoa

Quando o goleiro titular mexicano Tala Rangel deixou o campo aos 31 minutos do segundo tempo em República Tcheca 0x3 México, Guilhermo Ochoa entrou para fazer história como, assim com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, o único a jogar seis Copas do Mundo.

12 - Pequenos no mata-mata

África do Sul, Bósnia e Herzegovina Cabo Verde, Canadá, Costa do Marfim, Egito e República Democrática do Congo foram algumas das seleções que fizeram história ao avançar pela primeira vez ao mata-mata de uma Copa.

13 - Hit "grude" da Shakira

“Dai Dai”, de Shakira e Burna Boy, foi a música oficial da Copa. O hit ficou ainda mais na mente dos torcedores na atual edição porque substituiu "Sirius", na entrada dos jogadores em campo dos jogos.

14 - Memes entre Ancelotti e Endrick

As piadas envolvendo o técnico e o atacante da Seleção Brasileira dominaram as redes na Copa de 2026, brincando com a demora do italiano em dar mais minutos ao camisa 19. Os memes viralizaram entre torcedores e até perfis internacionais.

15 - Chip amigo

O gol de empate da Croácia contra Portugal, pela segunda fase, foi anulado graças à tecnologia de impedimento semiautomático da Fifa. Um chip instalado na bola, combinado com câmeras que monitoram a posição dos jogadores em tempo real, identificou que Pasalic estava impedido na origem da jogada, permitindo ao VAR confirmar a infração e validar a classificação portuguesa.

Cometa Haaland marcou os dois gols contra o Brasil nas oitavas de final. Jewel SAMAD / AFP

16 - Haaland brutal

O norueguês foi um dos destaques da seleção nórdica, marcando sete gols e liderando a melhor campanha da história da Noruega em Mundiais. O atacante também foi carrasco do Brasil e terminou entre os principais artilheiros do torneio.

17 - Neymar melancólico

Por falar na eliminação para os noruegueses, o camisa 10 teve atuação discreta e pouco influente, entrando no segundo tempo sem conseguir mudar o rumo da partida. Seu único destaque foi o gol de pênalti nos acréscimos — e a discussão patética com o goleiro Nyland.

18 - Intervenção de Trump

Uma das maiores polêmicas da Copa envolveu Folarin Balogun, dos Estados Unidos. Após ser expulso contra a Bósnia, o atacante teve sua suspensão revertida pela Fifa depois de uma ligação do presidente Donald Trump para Gianni Infantino, o que gerou críticas de federações, dirigentes e torcedores sobre a possível influência política em decisões disciplinares do torneio.

19 - Adeus de CR7

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo participou de mais uma Copa, ajudando Portugal a chegar ao mata-mata e fazendo história ao marcar em seu sexto Mundial. Com a eliminação para a Espanha nas oitavas de final, o craque português aposentadoria da seleção do seu país.

Canção do Oasis e gritos noruegueses embalaram as classificações dos países no Mundial. Odd Andersen / Timothy A. Clary / AFP / Montagem de fotos

20 - Wonderwall x Remada

A remada viking da torcida da Noruega e os cânticos de “Wonderwall” da torcida inglesa, se tornaram dois dos maiores símbolos. Enquanto os noruegueses viralizaram com sua coreografia inspirada nos ancestrais, os ingleses transformaram o clássico da banda Oasis em um hino das arquibancadas.

21 - Choros de Gakpo e Embolo

A emoção do holandês Cody Gakpo ao marcar contra o Marrocos, na segunda fase, protagonizou uma das cenas mais marcantes da competição. Dias após perder um filho durante a gestação da companheira, o atacante chorou ao celebrar o gol e foi abraçado por simplesmente todos os companheiros de equipe.

Já expulsão de Breel Embolo contra a Argentina, na semifinal, também impactou. Após receber o segundo amarelo por simulação, o atacante suíço deixou o campo aos prantos em um dos momentos mais emocionantes do torneio.

22 - Recorde de público

A Copa 2026 bateu o recorde histórico de público, com mais de 6,5 milhões de torcedores presentes nos estádios até as semifinais. O número superou com folga a antiga marca de 3,5 milhões de espectadores registrada em 1994.

França de Deschamps e Mbappé deu adeus na semifinal. FRANCK FIFE / AFP

23 - Favorita irreconhecível

A França teve uma atuação irreconhecível na semifinal contra a Espanha. Com Mbappé apagado e pouca criatividade ofensiva de Dembélé e Olise, os franceses foram dominados pela organização espanhola, perderam de 2 a 0 e se despediram do sonho de disputar uma terceira final consecutiva.

24 - Zica Mick Jagger renovada

O frontman dos Rolling Stones virou uma das lendas das Copas após o cantor presenciar diversas eliminações da Inglaterra. Ele viu o país natal cair para a Argentina, em 1998, para Portugal, em 2006, para a Alemanha, em 2010, para a Croácia em 2018 e, em 2026, voltou a acompanhar uma derrota da seleção, desta vez para a Argentina na semifinal. A fama de pé-frio ainda ganhou força após Jagger presenciar o histórico 7 a 1 do Brasil para a Alemanha, em 2014.

25 - A solidez defensiva espanhola

A Espanha construiu uma das defesas mais sólidas, sofrendo apenas um gol em sete partidas — contra a Bélgica. A consistência defensiva foi um dos pilares da campanha que levou a equipe à final do torneio.

26 - A sorte (da campeã?) argentina

A Argentina contou com um caminho considerado fácil, tanto na fase de grupos quanto no mata-mata. Beneficiada por um sorteio sem grandes potências em seu grupo e por um chaveamento que evitou alguns dos principais favoritos até as fases decisivas, os atuais campeões do mundo aproveitaram a oportunidade para chegar longe no torneio.

Sorte de campeã?