Quem vai ser o árbitro da final da Copa do Mundo? Confira os cotados

Quem vai ser o árbitro da final da Copa do Mundo 2026? Espanha e Argentina se enfrentam pelo título neste domingo (19), às 16h, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.
Antes um dos favoritos para apitar a decisão, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio viu as chances de ser escalado diminuírem drasticamente após a classificação dos hermanos para a decisão.
A escalação do brasileiro não infringiria nenhuma regra da Fifa, mas a instituição não costuma designar árbitros sul-americanos para decisões envolvendo seleções da Conmebol. Há, ainda, a rivalidade histórica entre Argentina e Brasil, que pode levar a escolha por Wilton ser malvista pelos argentinos.
Com isso, o árbitro brasileiro, que já apitou três partidas no torneio e contou com avaliações positivas da comissão de arbitragem da entidade máxima do futebol, é um dos favoritos para comandar a decisão pelo terceiro lugar da Copa, entre França e Inglaterra.
Conforme informações do portal Terra, outros 12 árbitros estão cotados para apitar a grande decisão da Copa.
Confira a lista
Confederação Asiática de Futebol (AFC)
- Alireza Faghani (Irã)
- Adham Makhadmeh (Jordânia)
Confederação Africana de Futebol (CAF)
- Jalal Jayed (Marrocos)
Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)
- Ivan Barton (El Salvador)
- Ismail Elfath (Estados Unidos)
Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol)
- Wilton Pereira Sampaio (Brasil)
- Jesús Valenzuela (Venezuela)
União das Associações Europeias de Futebol (Uefa)
- Espen Eskas (Noruega)
- Szymon Marciniak (Polônia)
- Maurizio Mariani (Itália)
- Glenn Nyberg (Suécia)
- João Pinheiro (Portugal)
- Slavko Vinčić (Eslovênia)
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