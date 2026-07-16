Quem vai ser o árbitro da final da Copa do Mundo? Confira os cotados

Português João Pinheiro é um dos cotados. Foto por JUAN MABROMATA / / AFP

Quem vai ser o árbitro da final da Copa do Mundo 2026? Espanha e Argentina se enfrentam pelo título neste domingo (19), às 16h, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

Antes um dos favoritos para apitar a decisão, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio viu as chances de ser escalado diminuírem drasticamente após a classificação dos hermanos para a decisão.

A escalação do brasileiro não infringiria nenhuma regra da Fifa, mas a instituição não costuma designar árbitros sul-americanos para decisões envolvendo seleções da Conmebol. Há, ainda, a rivalidade histórica entre Argentina e Brasil, que pode levar a escolha por Wilton ser malvista pelos argentinos.

Com isso, o árbitro brasileiro, que já apitou três partidas no torneio e contou com avaliações positivas da comissão de arbitragem da entidade máxima do futebol, é um dos favoritos para comandar a decisão pelo terceiro lugar da Copa, entre França e Inglaterra.

Conforme informações do portal Terra, outros 12 árbitros estão cotados para apitar a grande decisão da Copa.

Confira a lista

Confederação Asiática de Futebol (AFC)

Alireza Faghani (Irã)

Adham Makhadmeh (Jordânia)

Confederação Africana de Futebol (CAF)

Jalal Jayed (Marrocos)

Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Ivan Barton (El Salvador)

Ismail Elfath (Estados Unidos)

Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol)

Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

União das Associações Europeias de Futebol (Uefa)

Espen Eskas (Noruega)

Szymon Marciniak (Polônia)

Maurizio Mariani (Itália)

Glenn Nyberg (Suécia)

João Pinheiro (Portugal)

Slavko Vinčić (Eslovênia)