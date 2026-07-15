Quem vai apitar Inglaterra x Argentina? Confira árbitro do jogo

O árbitro escolhido para apitar a partida entre Inglaterra e Argentina nesta quarta-feira (15) é o americano Ismail Elfath, de 44 anos.
A decisão gerou polêmica, uma vez jornais britânicos destacaram que o árbitro, que normalmente apita a MLS (liga em que Messi defende o Inter Miami), seria um "amuleto da sorte" do camisa 10 da Argentina. Em todas as partidas que Elfath apitou, o time do argentino saiu vitorioso.
Este será o quarto jogo apitado por Elfath nesta Copa do Mundo. Ele comandou, entre outros confrontos, a partida entre Brasil e Noruega, que mandou a Seleção Brasileira para casa, ainda nas oitavas de final.
A equipe de arbitragem se completa ainda com os assistentes Corey Parker e Kyle Atkins, dos Estados Unidos, e pelo quarto árbitro, Maurizio Mariani, da Itália. A Fifa não divulgou quem será o árbitro de vídeo da partida.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar