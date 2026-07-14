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Quem teve os adversários mais fáceis na Copa do Mundo? Veja o caminho dos semifinalistas

Confira qual seleção enfrentou adversários mais complicados de acordo com o ranking da Fifa

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