As quatro melhores seleções do ranking da Fifa estão nas semifinais da Copa do Mundo. É a primeira vez que isso ocorre desde dezembro de 1992, quando a classificação, e seus respectivos critérios, foi lançada.
França e Espanha decidem o primeiro finalista nesta terça-feira (14). Inglaterra e Argentina vão a campo na quarta-feira (15).
Quem teve o chaveamento mais favorável? Até aqui, somente a Argentina, entre as semifinalistas, não enfrentou um adversário no top 10 da Fifa. Ao mesmo tempo, somente a Espanha precisou enfrentar uma campeã mundial (a seleção do Uruguai, ainda na fase de grupos). Além disso, nos matas a Fúria precisou eliminar duas seleções entre as 10 melhores do Mundo (Portugal e Bélgica).
Veja abaixo o caminho dos semifinalistas:
França (1ª colocada no ranking da Fifa)
Líder do Grupo I, com nove pontos
Enfrentou Senegal (18ª), Iraque (63ª) e Noruega (19ª)
Segunda fase: Suécia (37ª)
Oitavas: Paraguai (34ª)
Quartas: Marrocos (6ª)
Argentina (2ª colocada no ranking da Fifa)
Líder do Grupo J, com nove pontos
Enfrentou Argélia (29ª), Áustria (23ª) e Jordânia (73ª)
Segunda fase: Cabo Verde (64ª)
Oitavas: Egito (24ª)
Quartas: Suíça (14ª)
Espanha (3ª colocada no ranking da Fifa)
Líder do Grupo H, com sete pontos
Enfrentou Cabo Verde (64ª), Arábia Saudita (58ª) e Uruguai (20ª)
Segunda fase: Áustria (23ª)
Oitavas: Portugal (7ª)
Quartas: Bélgica (8ª)
Inglaterra (4ª colocada no ranking da Fifa)
Líder do Grupo L, com sete pontos
Enfrentou Croácia (13ª), Gana (65ª) e Panamá (44ª)
Segunda fase: RD Congo (41ª)
Oitavas: México (10ª)
Quartas: Noruega (19ª)
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