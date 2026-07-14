Argentina, de Messi, segue na briga pelo tetracampeonato. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

As quatro melhores seleções do ranking da Fifa estão nas semifinais da Copa do Mundo. É a primeira vez que isso ocorre desde dezembro de 1992, quando a classificação, e seus respectivos critérios, foi lançada.

França e Espanha decidem o primeiro finalista nesta terça-feira (14). Inglaterra e Argentina vão a campo na quarta-feira (15).

Quem teve o chaveamento mais favorável? Até aqui, somente a Argentina, entre as semifinalistas, não enfrentou um adversário no top 10 da Fifa. Ao mesmo tempo, somente a Espanha precisou enfrentar uma campeã mundial (a seleção do Uruguai, ainda na fase de grupos). Além disso, nos matas a Fúria precisou eliminar duas seleções entre as 10 melhores do Mundo (Portugal e Bélgica).

Veja abaixo o caminho dos semifinalistas:

França (1ª colocada no ranking da Fifa)

Líder do Grupo I, com nove pontos

Enfrentou Senegal (18ª), Iraque (63ª) e Noruega (19ª)

Segunda fase: Suécia (37ª)

Oitavas: Paraguai (34ª)

Quartas: Marrocos (6ª)

Argentina (2ª colocada no ranking da Fifa)

Líder do Grupo J, com nove pontos

Enfrentou Argélia (29ª), Áustria (23ª) e Jordânia (73ª)

Segunda fase: Cabo Verde (64ª)

Oitavas: Egito (24ª)

Quartas: Suíça (14ª)

Espanha (3ª colocada no ranking da Fifa)

Líder do Grupo H, com sete pontos

Enfrentou Cabo Verde (64ª), Arábia Saudita (58ª) e Uruguai (20ª)

Segunda fase: Áustria (23ª)

Oitavas: Portugal (7ª)

Quartas: Bélgica (8ª)

Inglaterra (4ª colocada no ranking da Fifa)

Líder do Grupo L, com sete pontos

Enfrentou Croácia (13ª), Gana (65ª) e Panamá (44ª)

Segunda fase: RD Congo (41ª)

Oitavas: México (10ª)

Quartas: Noruega (19ª)