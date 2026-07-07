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Quem são os candidatos a protagonistas da Seleção para a Copa do Mundo de 2030

Além de Vini Jr., Brasil tem jovens promissores atuando em clubes da Europa 

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Rafael Diverio

Direto de Morristown (EUA)

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