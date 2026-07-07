Quem são os candidatos a protagonistas da Seleção para a Copa do Mundo de 2030

Vini Jr. e Endrick devem estará na Copa de 2030. Rafael Ribeiro / CBF,divulgação

Já foi o Brasil do Romário, o Brasil do Ronaldo, o do Pelé. Foi também o Brasil do Zico e, até, por que não?, o Brasil do Neymar. A Seleção que sempre teve uma referência busca um protagonista para sair da fila que completará 28 anos em 2030.

O país espera que seja Vinícius Júnior. Artilheiro do time na edição de 2026, com quatro gols, ele estará em sua terceira Copa, já consolidado no Real Madrid e com o título de melhor do mundo, entregue pela Fifa em 2024. Pode ser que consiga, até lá, arrebatar mais algum prêmio individual. No próximo Mundial, o atacante terá 29 anos e deverá seguir como principal nome da Seleção.

O próprio camisa 7, na última entrevista nos Estados Unidos, após a derrota por 2 a 1 para a Noruega que eliminou o Brasil nas oitavas de final, se candidatou a ser o líder. Perguntado sobre seu papel no próximo ciclo, respondeu de uma forma tão genérica que mostra que a liderança, ao menos por ora, não é uma de suas maiores virtudes:

— Meu papel é o de sempre, estar pronto para representar meu país.

A declaração refletiu o tom da sexta eliminação seguida da Seleção para europeus em Mundiais. Que não foi nem surpresa, aliás, sem aquele clima de terra arrasada de 2018 e 2022 (sem contar, óbvio, o 7 a 1 de 2014). Uma reação bem mais serena do que nas outras vezes.

Além de Vini Jr, o Brasil também apostou em Raphinha. Mas o craque do Barcelona não repete com a camisa da Seleção o sucesso que faz na Catalunha. E na próxima Copa terá 33 anos. Os demais jogadores da safra não chegam a ser referências.

— Temos bons jogadores jovens e alguns veteranos que podem ajudar no ciclo — afirmou Ancelotti.

Apostas nos jovens

Estevão ficou de fora da Copa por lesão. ADRIAN DENNIS / AFP

Assim, a aposta de protagonismo recai sobre Estevão. Aos 19 anos, estaria com 23 na próxima Copa. Só não foi titular nessa edição na América do Norte porque teve uma lesão muscular que impossibilitou sua convocação. Figura importante no Chelsea, pode crescer e se consolidar no ciclo de Ancelotti. O guri revelado pelo Palmeiras fechou 2025 com cinco gols com a Seleção e o artilheiro no início do trabalho do treinador italiano.

Os demais jovens são Rayan, João Pedro e Endrick. Eles têm quatro anos para se consolidar. E enfrentar a França de Mbappé, a Espanha de Lamine Yamal. Os dois serão as grandes referências após o fim da Argentina de Messi e Portugal de Cristiano Ronaldo.

Jogos pela frente

O novo ciclo de Copa começa, de fato, nas datas Fifa de 25 e 29 de setembro, quando a Seleção fará dois jogos contra a Austrália, um em Townsville, outro em Brisbane. Carlo Ancelotti, enfim, poderá iniciar e encaminhar um projeto seu com a calma que tanto marca sua personalidade.

— Uma derrota pode ser o começo de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando e encontrando novas ideias. Não é o fim. É o princípio de um novo ciclo — disse o técnico italiano.

O treinador não perdeu a serenidade após a eliminação no MetLife Stadium, no domingo. A Seleção aposta nesse jeito dele para ter a clareza que faltou desde a queda para a Croácia em 2022, com quatro treinadores se revezando no comando após a saída de Tite.

— Precisamos ter um ciclo dentro de uma normalidade, com mais calma. O trabalho vai seguir até a Copa de 2030 e com os ajustes necessários. Espero que tenhamos o mínimo de tranquilidade para preparar a próxima Copa — disse um abatido Rodrigo Caetano, diretor de seleções masculinas da CBF.