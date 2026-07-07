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Quem sai, quem fica e quem entra: como deve iniciar o novo ciclo de Ancelotti na Seleção

Com contrato até 2030, técnico italiano já projeta ciclo do próximo Mundial e parte da base da Copa 2026 deve ser aproveitada

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Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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