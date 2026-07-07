Quem sai, quem fica e quem entra: como deve iniciar o novo ciclo de Ancelotti na Seleção

Ancelotti defendeu a manutenção do trabalho para a próxima Copa do Mundo. Pedro Ugarte / AFP

Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti já projeta o ciclo do Mundial de 2030.

Vários protagonistas do grupo de 2026, por conta da idade, devem se despedir da equipe, como o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos, os laterais Danilo e Douglas Santos, o volante Casemiro e o atacante Neymar.

Outros atletas, porém, saíram fortalecidos, apesar da derrota precoce para a Noruega e devem liderar o processo de transição.

São os casos, por exemplo, do zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães, que terão 32 anos na próxima Copa, e do atacante Vini Jr., que terá 29 e deve seguir como principal nome do ataque brasileiro.

— Eu não vou desistir de tentar colocar o Brasil no topo outra vez — disse o atacante, logo após a derrota por 2 a 1 para os noruegueses, no último domingo (5).

E há ainda Endrick e Rayan, ambos com 19 anos, que começarão o próximo ciclo como fortes candidatos ao time titular.

Já os meia-atacantes Matheus Cunha e Raphinha terão, respectivamente, 31 e 33 anos no próximo Mundial e dependerão do desempenho ao longo do ciclo para seguirem na Seleção.

Vale o mesmo para os atacantes Gabriel Martinelli e Igor Thiago, que têm hoje 25 anos e não são titulares afirmados da equipe de Ancelotti.

O italiano terá ainda no próximo ciclo cinco atletas que disputariam a titularidade em 2026, mas ficaram fora da Copa por lesão: o zagueiro Eder Militão, 28 anos, os laterais Wesley, 22, e Vanderson, 25, e os atacantes Estêvão, 19, e Rodrygo, 25.

Já o volante Danilo Santos, que foi coadjuvante nesta Copa, tem 25 anos e potencial para virar protagonista do meio-campo na próxima.

— Uma derrota pode ser o começo de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando e encontrando novas ideias. Não é o fim. É o princípio de um novo ciclo — disse Ancelotti.

Credenciam-se ainda ao próximo ciclo o volante Andrey Santos, 22 anos, e o centroavante João Pedro, 24 anos, ambos do Chelsea, que estavam cotados para o Mundial 2026, mas foram deixados fora da lista na última hora pelo italiano.

Por fim, há ainda jogadores que foram chamados por Ancelotti na reta final do ciclo e têm idade para jogar a próxima Copa, como os zagueiros Vitor Reis, 20 anos, do Girona-ESP, Beraldo, 22, do PSG-FRA, e Murillo, 24, do Nottingham Forest-ING, o lateral Kaiki Bruno, 23, do Como-ITA, os volantes André, 24 e João Gomes, do Wolverhampton-ING, e os atacantes Savinho, 22, do Manchester City, e Vitor Roque, 21, do Palmeiras.

E, claro, os novos talentos que ainda não foram chamados por Ancelotti ou que ainda não despontaram. Talentos que o futebol brasileiro precisa (mais do que nunca) formar.

Veja o raio X do próximo ciclo de Ancelotti:

Despedem-se da Seleção:

Neymar fez a sua última Copa do Mundo em 2026. Angela Weiss / AFP

Alisson, 33 anos, goleiro do Liverpool-ING

Weverton, 38 anos, goleiro do Grêmio

Ederson, 32 anos, goleiro do Fenerbahçe-TUR

Marquinhos, 32 anos, zagueiro do PSG-FRA

Leo Pereira, 30 anos, zagueiro do Flamengo

Danilo 34 anos, lateral do Flamengo

Douglas Santos, 32 anos, lateral do Zenit-RUS

Alex Sandro, 35 anos, lateral do Flamengo

Casemiro, 34 anos, volante do Inter Miami-EUA

Fabinho, 32 anos, volante do Al-Ittihad-SAU

Neymar, 34 anos, atacante do Santos

Ficam como líderes para o próximo ciclo:

Vini Jr. deve ser um dos líderes do elenco brasileiro em 2030. CHANDAN KHANNA / AFP

Gabriel Magalhães, 28 anos, zagueiro do Arsenal-ING

Bruno Guimarães 28 anos, volante do Newcastle-ING

Vini Jr. 25 anos, atacante do Real Madrid-ESP

Saem em alta e devem ter protagonismo no próximo ciclo:

Endrick sai em alta após a Copa do Mundo de 2026. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Danilo Santos, 25 anos, volante do Botafogo

Endrick, 19 anos, atacante do Real Madrid-ESP

Rayan, 19 anos, atacante do Bournemouth-ING

Têm idade para jogar mais uma Copa, mas dependerão do rendimento no ciclo:

Raphinha terá 33 anos na próxima Copa do Mundo. Jewel Samad / AFP

Bremer, 29 anos, zagueiro da Juventus-ITA

Iban̈ez, 27 anos, zagueiro do Al-Ahli-SAU

Éderson, 27 anos, volante da Atalanta-ITA

Lucas Paquetá, 28 anos, meia do Flamengo

Luiz Henrique, 25 anos, atacante do Zenit-RUS

Raphinha, 29 anos, meia-atacante do Barcelona

Matheus Cunha, 27 anos, meia-atacante do Manchester United-ING

Gabriel Martinelli, 25 anos, atacante do Arsenal-ING

Igor Thiago, 25 anos, atacante do Brentford-ING

Lesionados que ficaram fora da Copa 2026 e estarão no ciclo de 2030:

Estêvão ficou de fora da convocação para a Copa do Mundo por conta de uma lesão. Mauro PIMENTEL / AFP

Eder Militão, 28 anos, zagueiro do Real Madrid-ESP

Wesley, 22 anos, lateral da Roma-ITA

Vanderson, 25 anos, lateral do Monaco-FRA

Rodrygo, 25 anos, atacante do Real Madrid-ESP

Estêvão, 19 anos, atacante do Chelsea-ING

Preteridos de 2026 que devem ganhar espaço rumo a 2030:

João Pedro não foi convocado para a Copa do Mundo de 2026. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Andrey Santos, 22 anos, volante do Chelsea-ING

João Pedro, 24 anos, atacante do Chelsea-ING

Jogadores chamados por Ancelotti que podem ganhar espaço novamente no ciclo de 2030:

Vitor Roque pode ganhar espaço com Carlo Ancelotti no novo ciclo da Seleção Brasileira. @rafaelribeirorio / CBF,Divulgação

Bento, 27 anos, goleiro do Al-Nassr

Vitor Reis, 20 anos, zagueiro do Girona-ESP

Beraldo, 22 anos, zagueiro do PSG-FRA

Murillo 24 anos, zagueiro do Nottingham Forest-ING

Kaiki Bruno, 23 anos, lateral do Como-ITA

André, 24 anos, volante do Wolwerhampton-ING

João Gomes 25 anos, volante do Wolwerhampton-ING

Savinho, 22 anos, atacante do Manchester City-ING

Vitor Roque, 21 anos, atacante do Palmeiras