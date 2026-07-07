Quem sai, quem fica e quem entra: como deve iniciar o novo ciclo de Ancelotti na Seleção

Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti já projeta o ciclo do Mundial de 2030.
Vários protagonistas do grupo de 2026, por conta da idade, devem se despedir da equipe, como o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos, os laterais Danilo e Douglas Santos, o volante Casemiro e o atacante Neymar.
Outros atletas, porém, saíram fortalecidos, apesar da derrota precoce para a Noruega e devem liderar o processo de transição.
São os casos, por exemplo, do zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães, que terão 32 anos na próxima Copa, e do atacante Vini Jr., que terá 29 e deve seguir como principal nome do ataque brasileiro.
— Eu não vou desistir de tentar colocar o Brasil no topo outra vez — disse o atacante, logo após a derrota por 2 a 1 para os noruegueses, no último domingo (5).
E há ainda Endrick e Rayan, ambos com 19 anos, que começarão o próximo ciclo como fortes candidatos ao time titular.
Já os meia-atacantes Matheus Cunha e Raphinha terão, respectivamente, 31 e 33 anos no próximo Mundial e dependerão do desempenho ao longo do ciclo para seguirem na Seleção.
Vale o mesmo para os atacantes Gabriel Martinelli e Igor Thiago, que têm hoje 25 anos e não são titulares afirmados da equipe de Ancelotti.
O italiano terá ainda no próximo ciclo cinco atletas que disputariam a titularidade em 2026, mas ficaram fora da Copa por lesão: o zagueiro Eder Militão, 28 anos, os laterais Wesley, 22, e Vanderson, 25, e os atacantes Estêvão, 19, e Rodrygo, 25.
Já o volante Danilo Santos, que foi coadjuvante nesta Copa, tem 25 anos e potencial para virar protagonista do meio-campo na próxima.
— Uma derrota pode ser o começo de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando e encontrando novas ideias. Não é o fim. É o princípio de um novo ciclo — disse Ancelotti.
Credenciam-se ainda ao próximo ciclo o volante Andrey Santos, 22 anos, e o centroavante João Pedro, 24 anos, ambos do Chelsea, que estavam cotados para o Mundial 2026, mas foram deixados fora da lista na última hora pelo italiano.
Por fim, há ainda jogadores que foram chamados por Ancelotti na reta final do ciclo e têm idade para jogar a próxima Copa, como os zagueiros Vitor Reis, 20 anos, do Girona-ESP, Beraldo, 22, do PSG-FRA, e Murillo, 24, do Nottingham Forest-ING, o lateral Kaiki Bruno, 23, do Como-ITA, os volantes André, 24 e João Gomes, do Wolverhampton-ING, e os atacantes Savinho, 22, do Manchester City, e Vitor Roque, 21, do Palmeiras.
E, claro, os novos talentos que ainda não foram chamados por Ancelotti ou que ainda não despontaram. Talentos que o futebol brasileiro precisa (mais do que nunca) formar.
Veja o raio X do próximo ciclo de Ancelotti:
Despedem-se da Seleção:
- Alisson, 33 anos, goleiro do Liverpool-ING
- Weverton, 38 anos, goleiro do Grêmio
- Ederson, 32 anos, goleiro do Fenerbahçe-TUR
- Marquinhos, 32 anos, zagueiro do PSG-FRA
- Leo Pereira, 30 anos, zagueiro do Flamengo
- Danilo 34 anos, lateral do Flamengo
- Douglas Santos, 32 anos, lateral do Zenit-RUS
- Alex Sandro, 35 anos, lateral do Flamengo
- Casemiro, 34 anos, volante do Inter Miami-EUA
- Fabinho, 32 anos, volante do Al-Ittihad-SAU
- Neymar, 34 anos, atacante do Santos
Ficam como líderes para o próximo ciclo:
- Gabriel Magalhães, 28 anos, zagueiro do Arsenal-ING
- Bruno Guimarães 28 anos, volante do Newcastle-ING
- Vini Jr. 25 anos, atacante do Real Madrid-ESP
Saem em alta e devem ter protagonismo no próximo ciclo:
- Danilo Santos, 25 anos, volante do Botafogo
- Endrick, 19 anos, atacante do Real Madrid-ESP
- Rayan, 19 anos, atacante do Bournemouth-ING
Têm idade para jogar mais uma Copa, mas dependerão do rendimento no ciclo:
- Bremer, 29 anos, zagueiro da Juventus-ITA
- Iban̈ez, 27 anos, zagueiro do Al-Ahli-SAU
- Éderson, 27 anos, volante da Atalanta-ITA
- Lucas Paquetá, 28 anos, meia do Flamengo
- Luiz Henrique, 25 anos, atacante do Zenit-RUS
- Raphinha, 29 anos, meia-atacante do Barcelona
- Matheus Cunha, 27 anos, meia-atacante do Manchester United-ING
- Gabriel Martinelli, 25 anos, atacante do Arsenal-ING
- Igor Thiago, 25 anos, atacante do Brentford-ING
Lesionados que ficaram fora da Copa 2026 e estarão no ciclo de 2030:
- Eder Militão, 28 anos, zagueiro do Real Madrid-ESP
- Wesley, 22 anos, lateral da Roma-ITA
- Vanderson, 25 anos, lateral do Monaco-FRA
- Rodrygo, 25 anos, atacante do Real Madrid-ESP
- Estêvão, 19 anos, atacante do Chelsea-ING
Preteridos de 2026 que devem ganhar espaço rumo a 2030:
- Andrey Santos, 22 anos, volante do Chelsea-ING
- João Pedro, 24 anos, atacante do Chelsea-ING
Jogadores chamados por Ancelotti que podem ganhar espaço novamente no ciclo de 2030:
- Bento, 27 anos, goleiro do Al-Nassr
- Vitor Reis, 20 anos, zagueiro do Girona-ESP
- Beraldo, 22 anos, zagueiro do PSG-FRA
- Murillo 24 anos, zagueiro do Nottingham Forest-ING
- Kaiki Bruno, 23 anos, lateral do Como-ITA
- André, 24 anos, volante do Wolwerhampton-ING
- João Gomes 25 anos, volante do Wolwerhampton-ING
- Savinho, 22 anos, atacante do Manchester City-ING
- Vitor Roque, 21 anos, atacante do Palmeiras
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar