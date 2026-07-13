Música é cantada pela torcida argentina em jogos da Seleção. JUAN MABROMATA / AFP

A classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 reacendeu um dos cantos mais tradicionais da torcida do país: Quem não pula é inglês. A música voltou a ser entoada por jogadores e torcedores após a vitória que garantiu a vaga entre os quatro melhores da competição e antecede o confronto contra a Inglaterra.

Mais do que uma provocação esportiva, o canto tem origem em um episódio histórico. A expressão surgiu em 1982, durante a Guerra das Malvinas, conflito entre Argentina e Reino Unido pela posse das ilhas conhecidas pelos britânicos como Falklands. Na guerra, morreram 649 militares argentinos, além de 255 britânicos e três civis das ilhas.

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Segundo o Ministério da Educação da Argentina, a frase começou a ser utilizada em manifestações realizadas na Praça de Maio, em Buenos Aires, nos primeiros dias do conflito. Com o passar do tempo, o canto foi incorporado ao ambiente do futebol e se tornou um dos símbolos da torcida argentina.

A popularidade da música aumentou após a Copa do Mundo de 1986, quando a Argentina eliminou a Inglaterra nas quartas de final. A partida ficou marcada pelos dois gols de Diego Maradona: o primeiro, conhecido como "Mão de Deus", e o segundo, chamado de "Gol do Século". Desde então, o canto passou a fazer parte do repertório dos hermanos em jogos da seleção e de clubes do país.

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A expressão segue a lógica de outros cantos de arquibancada em que quem não participa dos saltos é identificado simbolicamente com o adversário. Nas partidas da seleção argentina, é comum que os torcedores pulem em sincronia enquanto entoam a música.

Antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026, o elenco argentino também participou da manifestação. Liderados pelo zagueiro Nicolás Otamendi, os jogadores cantaram a música no vestiário após a classificação sobre a Suíça.

Os países já duelaram cinco vezes em Copas, com vantagem inglesa de 3 a 2. O próximo jogo será na quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta.