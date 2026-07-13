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"Quem não pula é inglês": entenda origem do canto da torcida argentina

Música surgiu durante a Guerra das Malvinas, em 1982, e ganhou força após vitória sobre a Inglaterra, em 1986

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