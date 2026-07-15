Quem leva vantagem na semifinal? Compare os números de Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo

Inglaterra e Argentina chegam para a semifinal com estatísticas semelhantes e ligeiras vantagens nos aproveitamentos. Charly Triballeau / AFP

Mais um capítulo da história entre Inglaterra e Argentina ocorrerá nesta quarta-feira (15). O palco da vez será o Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, que receberá a segunda semifinal da Copa do Mundo de 2026. Em um confronto recheado de elementos que transcendem o futebol e por se tratar do último enfrentamento antes da finalíssima do Mundial, apontar um favorito pode soar como prepotência.

Além disso, a equiparação numérica entre as campanhas confirma essa igualdade quase que total entre ingleses e argentinos. A começar pelos dados que ilustram esta paridade: ambas estão invictas na competição e chegaram entre os quatro melhores da Copa após lidarem com a prorrogação nas quartas de final.

A Argentina empatou com a Suíça no tempo normal por 1 a 1, mas as estrelas de Julián Álvarez e Lautaro Martínez brilharam no tempo extra e os Hermanos derrotaram os europeus por 3 a 1.

Cenário semelhante ao que os ingleses tiveram que passar. O time de Thomas Tuchel ficou no 1 a 1 no tempo normal com a Noruega, mas na prorrogação o meio-campista Jude Bellingham chamou a reponsabilidade e conduziu os Três Leões para o triunfo por 2 a 1.

Ao longo dos seis jogos disputados até aqui, tanto Inglaterra quanto a Argentina não conheceram a derrota, sendo seis vitórias para os sul-americanos e cinco êxitos para os europeus que empataram somente uma vez — ainda na fase de grupos.

Números confirmam a igualdade

Levando em consideração as estatísticas desta Copa do Mundo, o embate entre Inglaterra e Argentina é equilibrado. As equipes somam a mesma quantidade de gols sofridos na competição e são as duas piores defesas das semifinais do Mundial.

Outro dado que se equipara é o de conclusões a gol. A ligeira vantagem é favorável aos europeus, que acertam a meta dos adversário em 40 situação contra 39 para os sul-americanos — com isso, a média de chutes certos por jogo é de 6.7 para a equipe de Thomas Tuchel contra 6.5 para a Albiceleste.

Bola na rede

Os pontos nos quais há uma considerável distância entre as campanhas das equipes na Copa do Mundo inicia pelo número de gols. A Argentina é a seleção que mais vezes balançou a rede na competição: 17. Os ingleses, por exemplo, somam 13 tentos assinalados e ficam atrás na estatística.

Além da maior facilidade para superar o goleiro, os Hermanos também se destacam pela média de posse de bola na competição. Com 60,3% da retenção de bola, a Argentina supera o rival em uma porcentagem de 3,1%.

Argentina possui uma porcentagem melhor que a Inglaterra em relação à posse de bola, com 60.3% de retenção por jogo. Odd ANDERSEN / AFP

Do lado inglês, as vitórias nos números ficam por conta dos dribles realizados e distância percorrida — sendo a principal diferença numérica do confronto.

A equipe treinada pelo técnico Lionel Scaloni é a com menos quilômetros trilhados, em média, entre os semifinalistas, com apenas 79,5. Já a Inglaterra possui o maior aproveitamento na estatística entre os quatro melhores do Mundial, com 104,8km por jogo.

A discrepância vista na quilometragem percorrida se mantém na quantidade de dribles certos. Isto porque o English Team soma 56 fintas bem sucedidas contra 44 para os Hermanos. Por jogo, a média fica em 9.3 para o lado inglês contra 7.3 para os argentinos.

Veja a comparação das estatísticas entre Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo:

Aproveitamento:

Inglaterra 88,9% x 100% Argentina

Gols marcados:

Inglaterra 13 x 17 Argentina

Gols tomados:

Inglaterra 6 x 6 Argentina

Conclusões a gol:

Inglaterra 40 x 39 Argentina

Posse de bola média:

Inglaterra 57.2% x 60.3% Argentina

Dribles certos:

Inglaterra 56 x 44 Argentina

Distância percorrida:

Inglaterra 104.8 x 79.5km Argentina

*Dados coletados no site sofascoore.com