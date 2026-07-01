Quem entende mais de Copa? Confira o ranking do Bolão do Sala de Redação

Ranking da primeira fase da Copa Reprodução/Bolão de GZH

A Copa do Mundo está na fase decisiva, na qual quem perder dá adeus ao sonho do título. Em GZH, o torcedor entra em campo participando do Bolão GZH, uma plataforma integrada ao site e ao aplicativo que permite aos leitores palpitar nos jogos do Mundial de 2026 e acompanhar seu desempenho em rankings atualizados em tempo real.

— Tem sido bastante divertido. Quanto à estratégia, não tem muita ciência. Sempre gostei de futebol e acompanho regularmente. Sou fã do Guerrinha e estou na frente dele — comemora Antonio Augusto Menegaz de Bem, médico ortopedista e líder do Bolão do Sala após a fase de grupos.

Mas qual a dica para se dar bem nos palpites?

— A estratégia é não se estressar, gostar de futebol e ter bastante sorte — destaca o assinante de GZH.

— Sempre tento colocar 2 a 1 no maior número de palpites possível. É um dos resultados que mais sai em Copas do Mundo — revela Guerrinha, comunicador do Grupo RBS e um dos primeiros colocados no ranking do Bolão do Sala.

Ranking geral do Bolão de GZH. Reprodução/Bolão de GZH

Com o Bolão GZH, cada partida do Mundial ganha um ingrediente extra de emoção. A cada rodada, os participantes acumulam pontos conforme o desempenho dos seus palpites e podem acompanhar sua colocação em tempo real.