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Quem é Shobeir, goleiro do Egito que defendeu o segundo pênalti de Messi na Copa de 2026

Jogador do Al Ahly precisou ter paciência para assumir a titularidade no clube e na seleção

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Alex Torrealba

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