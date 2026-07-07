Quem é Shobeir, goleiro do Egito que defendeu o segundo pênalti de Messi na Copa de 2026

Defender um pênalti de Messi é um feito para contar para os filhos, netos e todas as futuras gerações familiares. Mostafa Shobeir pode se gabar disso, pois defendeu a penalidade cobrada pelo craque argentino nesta terça-feira (7), em Atlanta, nos Estados Unidos.

Com vantagem no placar, os egípcios cometeram um pênalti. Porém, o goleiro de 26 anos, que joga no Al Ahly, do Egito, acertou o canto esquerdo para espalmar.

Shobeir celebra defesa histórica. ODD ANDERSEN / AFP

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Shobeir precisou ter paciência para receber oportunidades. Desde 2019 ele defende o clube egípcio e teve de aguardar sua chance. O lendário Mohamed El-Shenawy foi titular do clube e da seleção por anos. Porém, finalmente teve sua oportunidade e vem correspondendo.

Defesa de Shobeir no pênalti de Messi. THOMAS COEX / AFP

O veterano agora assiste do banco Shobeir fazer um bom Mundial. Antes do duelo contra a Argentina, o goleiro egípcio foi importante para seu país ainda não perder no torneio. São quatro partidas e quatro gols sofridos.

Eliminação, apesar de boa atuação

Mesmo com boas defesas e uma atuação de alto nível, Shobeir não foi capaz de segurar os argentinos no final. Foram três gols em 12 minutos, nenhum com culpa dele.

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