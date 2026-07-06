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Quem é o maior culpado pela eliminação do Brasil da Copa do Mundo? Veja o resultado da enquete

Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 para a Noruega e caiu nas oitavas do torneio

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