A Noruega superou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, e a equipe de Carlo Ancelotti vai voltar mais cedo para a casa. Após a derrota por 2 a 1 para os europeus, surge a questão: quem é o maior culpado pela eliminação da Seleção?
De acordo com 37,2% dos votantes da enquete sugerida por Zero Hora, a CBF é a maior culpada pelo resultado na Copa do Mundo de 2026.
Em segundo lugar aparece o técnico Carlo Ancelotti, que assumiu a Seleção na metade final do ciclo e terá a missão de comandar a equipe no próximo Mundial, em 2030. Veja o resultado final da enquete abaixo:
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