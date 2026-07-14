Quem é Luis de la Fuente, técnico que conduziu a Espanha à final da Copa

Treinador comandou as categorias de base da seleção. Paul Ellis / AFP

O que parecia impossível aconteceu. A França foi batida e está fora da Copa do Mundo. A responsável foi a Espanha, com seu alto volume de passes e toque de bola envolvente. Com a vitória por 2 a 0 nesta terça-feira (14), a equipe de Luis de la Fuente garante a vaga na final e fica mais perto de botar as mãos na taça depois de 16 anos.

E só poderia mesmo ser a seleção espanhola a fazer frente com os franceses. Neste ciclo de Copa, as equipes se enfrentaram duas vezes, em matas decisivos, e a Fúria sempre levou a melhor: na semifinal da Euro 2024 e da Nations League em 2025 — um jogaço que acabou em 5 a 4.

O triunfo na Copa do Mundo também acrescenta mais uma vitória à sequência de 37 jogos de invencibilidade. A Espanha não perde desde março de 2024, quando foi superada pela Colômbia.

O paizão da Espanha

De la Fuente, 65 anos, assumiu a seleção principal em 2022, após a saída de Luis Enrique. Sob seu comando, a Espanha conquistou a Liga das Nações 2023, foi vice em 25 e venceu a Euro 2024 em duelo com a Inglaterra na final, confronto que pode se repetir na decisão da Copa do Mundo.

O treinador tem uma longa história na federação espanhola, e essa é uma das explicações para o sucesso do seu comando. De la Fuente treinou as seleções sub-19, sub-21 e olímpica da Espanha — tendo ficado com a medalha de prata em 2021 ao ser derrotado pelo Brasil.

Rodri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Unai Simón, Cucurella e Pedro Porro, jogadores basilares da equipe finalista da Copa do Mundo, são alguns dos nomes que trabalharam com De la Fuente nas categorias de base. Não surpreendentemente, ele é conhecido por tratar seus jogadores como família.

— O mister é uma pessoa muito importante, sobretudo porque envolve a palavra que temos, que é uma família. É uma pessoa que, pelo menos para mim, sempre me deu essa confiança desde o minuto um. Ele faz sentir que você é importante, jogue ou não jogue. A verdade é que isso diz muito de uma pessoa — disse Porro em entrevista.

Carreira

Natural da província de La Rioja, De la Fuente foi formado nas categorias de base do Athletic Bilbao e fez história no clube nos anos 1980. Como lateral-direito, conquistou a La Liga duas vezes (1983 e 1984), a Copa do Rei (1984) e a Supercopa da Espanha (1984). Ele defendeu a seleção de base da Espanha, mas não chegou a jogar pela equipe principal.

A carreira como treinador em clubes não foi tão vitoriosa. Antes de se dedicar à nação, De la Fuente treinou o Portugalete, o Aurrerá, o Bilbao Athletic e o Alavés, mas não conquistou nenhum título.

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