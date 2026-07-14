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Quem é Luis de la Fuente, técnico que conduziu a Espanha à final da Copa

Fúria superou a França e fica mais perto de colocar as mãos na taça depois de 16 anos

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