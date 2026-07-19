Quem é Ferran Torres, autor do gol que definiu a Copa do Mundo

Ferran Torres foi o responsável por dar o segundo título mundial para a Espanha. O atacante do Barcelona marcou o gol da equipe logo no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O 1 a 0 garantiu a festa dos europeus.
Aos 26 anos, o jogador entrou ainda na etapa final do tempo normal, no lugar de Oyarzabal.
Ferran foi revelado nas categorias de base do Valencia e sua estreia no time profissional foi na temporada 2017/2018, quando fez 16 jogos e deu uma assistência. O atacante fez história ao se tornar o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a estrear na La Liga.
O bom futebol mostrado no futebol espanhol fez com que Pep Guardiola pedisse a contratação do jogador para o Manchester City em 2020. No entanto, o período dele na Inglaterra durou pouco.
Dois anos depois, transferiu-se para o Barcelona. Com a camisa dos catalães, Ferran já fez 207 jogos, com 65 gols e 22 assistências.
O atacante é conhecido por sua versatilidade e velocidade, aparecendo em bolas lançadas em profundidade.
Na Copa do Mundo, participou dos oito jogos da Espanha na campanha. Além do gol contra a Argentina na decisão, ele deu assistência para o gol de Merino nas oitavas de final, contra Portugal.