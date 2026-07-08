Copa do Mundo

Das favoritas às zebras
Notícia

Quem chega mais forte? Os números das oito seleções que seguem vivas na Copa do Mundo

Zero Hora realizou um levantamento com as estatísticas de todas as equipes classificadas para as quartas de final do Mundial

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS