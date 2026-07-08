Quem chega mais forte? Os números das oito seleções que seguem vivas na Copa do Mundo

Próxima fase da Copa do Mundo se inicia nesta quinta-feira (9). Franck Fife / AFP

A Copa do Mundo de 2026 vai chegando à reta final, e os roteiros de cada seleção começam a ser finalizados. Ao todo, restam oito países na disputa por uma vaga nas semifinais — apenas quatro sobreviverão aos confrontos das quartas de final, que começam nesta quinta-feira (9).

Mas, afinal, quem apresenta a campanha mais sólida da competição? E quem é a grande surpresa do Mundial?

Essas duas perguntas podem ser respondidas sob perspectivas distintas: pela percepção popular e pelos números de cada equipe ao longo do torneio.

No ranking popular, seleções como França, Espanha, Inglaterra e Argentina sempre figuraram entre as favoritas. Em contrapartida, Marrocos, Suíça, Noruega e Bélgica chegaram ao Mundial cercadas de desconfiança.

Porém, as projeções mudam quando a bola rola, principalmente com eliminações precoces de campeões como o Brasil e Alemanha para Noruega e Paraguai, respectivamente.

As estatísticas também ajudam a direcionar as expectativas dos torcedores. No caso de Argentina e França, os números corroboram a percepção popular. As duas seleções seguem invictas na Copa e venceram todos os jogos disputados até aqui.

A equipe comandada por Lionel Scaloni é a que melhor soube controlar as partidas. Os argentinos têm média de 60,6% de posse de bola por jogo e registram a menor quilometragem percorrida por partida entre os oito classificados às quartas de final.

Argentina e França também dividem o posto de melhor ataque da competição. As duas favoritas marcaram 14 gols, média de 2,8 por jogo — a mais alta entre as seleções ainda vivas no torneio.

No aproveitamento geral, os números colocam lado a lado seleções com projeções opostas na competição. Inglaterra e Espanha, por exemplo, possuem os mesmos 86,6% de aproveitamento de Suíça e Marrocos após as cinco primeiras partidas do Mundial. Todas estão invictas no torneio e somam quatro vitórias e um empate.

Estes e outros apontamentos numéricos servem como ferramentas para ilustrar a Copa do Mundo. Mesmo com os protagonistas roubando a cena, os coadjuvantes aparecem com campanhas e histórias que os deixam sonhar com algo grande na Copa das estrelas.

Por isso, Zero Hora realizou um levantamento com os números das seleções classificadas para as quartas de final do Mundial. Veja abaixo:

França

França tem 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. Jewel Samad / AFP

A França chega às quartas de final com 100% de aproveitamento após cinco partidas. Além da campanha perfeita, divide com a Argentina o posto de melhor ataque da Copa do Mundo. Os franceses também se destacam em outros indicadores ao longo do torneio:

Gols feitos: 14 (2,8 por jogo)

Gols tomados: 2 (0,4 por jogo)

Aproveitamento: 100%

Posse de bola média: 60%

Dribles por jogo: 10

Distância percorrida: 96,5km

Marrocos

Marrocos é a seleção com maior taxa de dribles realizados por jogo dentre as classificadas para as quartas. KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A equipe marroquina se destaca pela forte imposição física sobre o adversário. A seleção registra média de 60,4% de posse de bola e percorre 102,7 km por jogo. Tem ainda a maior taxa de dribles realizados por jogo entre as equipes classificadas, com 10,2 por partida.

Os números dos africanos na Copa do Mundo são:

Gols feitos: 10 (2 por jogo)

Gols tomados: 4 (0,8 por jogo)

Aproveitamento: 86,6%

Posse de bola média: 60,4%

Dribles por jogo: 10,2

Distância percorrida: 102,7km

Espanha

Espanha possui 65% de posse de bola em média nas partidas. Thomas COEX / AFP

Seguindo a metodologia da escola espanhola, a seleção do técnico Luis de la Fuente possui a porcentagem de 65% de posse de bola por partida e nenhum gol sofrido na competição — sendo a única equipe da Copa do Mundo que não foi vazada defensivamente.

Em contrapartida, é a seleção com menos gols marcados entre os oito melhores do Mundial, empatado com a Suíça, com nove bolas na rede, reunindo os seguintes números:

Gols feitos: 9 (1,8 por jogo)

Gols tomados: 0

Aproveitamento: 86,6%

Posse de bola média: 65,4%

Dribles por jogo: 7

Distância percorrida: 102,7km

Bélgica

Bélgica tem o menor aproveitamento entre os classificados com 73%. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Bélgica é o time com o menor dos aproveitamentos entre os classificados: 73%. Ainda assim, segue invicta na competição. O destaque belga fica pelo esforço físico da equipe, que reúne 106,8km rodados por partida e lidera a estatística entre os classificados.

Os números da Bélgica na Copa do Mundo são:

Gols feitos: 13 (2,6 por jogo)

Gols tomados: 5 (1 por jogo)

Aproveitamento: 73%

Posse de bola média: 54,8%

Dribles por jogo: 10

Distância percorrida: 106,8km

Noruega

Noruega é a única seleção que acumula derrota entre as classificadas para as quartas de final. Jewel SAMAD / AFP

Os algozes do Brasil não possuem um número expressivo de dominância em campo — apesar do jogo propositivo contra a Seleção Brasileira — e ficam na última colocação da posse de bola por partida no recorte estabelecido, com 53% de retenção de bola.

A Noruega também é a única seleção nas quartas de final que já perdeu no torneio — 3 a 1 para a França na fase de grupos. Desta forma, as estatísticas dos vikings são:

Gols feitos: 12 (2,4 por jogo)

Gols tomados: 9 (1,8 por jogo)

Aproveitamento: 80%

Posse de bola média: 53%

Dribles por jogo: 6,4

Distância percorrida: 101,7km

Inglaterra

Inglaterra venceu o México nas oitavas de final da Copa do Mundo. YURI CORTEZ / AFP

O time do técnico Thomas Tuchel vem realizando uma campanha modesta na Copa do Mundo e apresenta um desempenho semelhante às seleções de Espanha, Marrocos e Suíça.

Veja os números da Inglaterra no Mundial:

Gols feitos: 11 (2,2 por jogo)

Gols tomados: 5 (1 por jogo)

Aproveitamento: 86,6%

Posse de bola média: 58,2%

Dribles por jogo: 8

Distância percorrida: 99,7km

Argentina

Argentina venceu todos os jogos disputados até aqui na Copa do Mundo. Thomas COEX / AFP

Os atuais campeões do mundo venceram todos os jogos disputados até aqui e balançaram as redes 14 vezes. Apesar da ótima campanha, a equipe de Lionel Scaloni é a com menor quilometragem percorrida em média entre os classificados.

Veja as estatísticas dos Hermanos:

Gols feitos: 14 (2,8 por jogo)

Gols tomados: 5 (1 por jogo)

Aproveitamento: 100%

Posse de bola média: 60,6%

Dribles por jogo: 6,4

Distância percorrida: 76,1km

Suíça

Suíça possui apenas três gols sofridos na Copa do Mundo. LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Maior surpresa até aqui da Copa do Mundo, a Suíça se estabelece como um time equilibrado dentro de campo. Mesmo com apenas nove gols marcados, os europeus optam por uma defesa compacta — feito que lhe classificou para as quartas de final e lhe deixa invicta até aqui.

Os números da Suíça na Copa do Mundo:

Gols feitos: 9 (1,8 por jogo)

Gols tomados: 3 (0,6 por jogo)

Aproveitamento: 86,6%

Posse de bola média: 56,6%

Dribles por jogo: 8

Distância percorrida: 80,5km