Que horas começa o jogo do Brasil hoje? Confira horário e onde assistir ao vivo

O Brasil encara um jogo decisivo contra a Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas da Copa do Mundo 2026. O confronto ocorre a partir das 17h no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
A Seleção Brasileira vem de vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão, o que garantiu vaga nas oitavas. A Noruega superou a Costa do Marfim também por 2 a 1 e confirmou classificação.
Prováveis escalações para Brasil x Noruega
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Noruega: Nyland; Pedersen, Kristoffer Ajer, Heggem e David Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg e Martin Odegaard; Antonio Nusa, Sorloth e Erling Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
Arbitragem para Brasil x Noruega
Ismail Elfath, auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins (trio dos EUA).
Onde assistir à Brasil x Noruega ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha e o canal de Gaúcha Esportes no YouTube transmitem ao vivo;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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