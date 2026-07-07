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Quartas de final da Copa do Mundo: veja chaveamento e seleções classificadas

As oitavas de final da Copa do Mundo chegaram ao fim nesta terça-feira (8) com os avanços de Argentina e Suíça

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