Quartas de final da Copa do Mundo: veja chaveamento e seleções classificadas

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 chegaram ao fim nesta terça-feira (7) e, ao todo, oito seleções garantiram classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Abrindo o dia final, a Argentina confirmou a vaga entre os oito melhores do Mundial após uma virada histórica sobre o Egito por 3 a 2. Lionel Messi foi novamente o protagonista do jogo com um gol e uma assistência. Enzo Fernández marcou o gol decisivo nos acréscimos da segunda etapa.
Os egípcios chegaram a abrir 2 a 0 e a despedida dos Hermanos na Copa parecia estar perto. No entanto, os atuais campeões do mundo mostraram seu poder de reação e confirmaram a ida para as quartas de final.
O time do técnico Lionel Scaloni enfrentará a Suíça — que eliminou a Colômbia — na próxima fase. O duelo acontecerá no sábado (11), às 22h, em Kansas City.
Os suíços chegaram nas quartas de final após derrotarem os sul-americanos nos pênaltis. No tempo normal, o jogo ficou empatado em 0 a 0.
Tabela da Copa do Mundo 2026
Seguindo o embalo dos classificados, na noite da segunda-feira (6), a Bélgica calou os Estados Unidos com uma goleada por 4 a 1.
Mesmo com seu artilheiro Balogun em campo, liberado da suspensão automática por uma decisão da Fifa a pedido de Trump, os donos da casa foram eliminados.
Agora, os belgas pegam a Espanha nas quartas de final — que derrotaram Portugal com um gol na reta final, de Mikel Merino, em Dallas.
Já o Brasil deu adeus à competição ao perder para a Noruega por 2 a 1, no domingo (5). Os noruegueses conseguiram a classificação com dois gols de Haaland, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.
Nos acréscimos, Neymar, de pênalti, descontou para a Seleção. Os europeus enfrentam a Inglaterra na próxima fase, na sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles.
Para chegar lá, os britânicos eliminaram o México no Estádio Azteca com uma vitória por 3 a 2. Jude Bellingham marcou duas vezes e foi o nome do duelo. Harry Kane também deixou o seu, de pênalti.
Enquanto isso, Marrocos foi a primeira seleção a confirmar a classificação após golear o Canadá por 3 a 0, no sábado (4). Mesmo em um primeiro tempo abaixo do esperado, os africanos confirmaram o avanço em uma ótima atuação de Ounahi, com dois gols assinalados.
O adversário de Marrocos será a França, que teve um duro jogo contra o Paraguai. Quem esperava facilidade do lado francês, se equivocou. Os franceses derrotaram os sul-americanos por 1 a 0, com de pênalti de Kylian Mbappé aos 25 minutos do segundo tempo.
Marrocos e França se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo na próxima quinta-feira (9), às 17h, em Boston. Este é o primeiro confronto definido da próxima fase do Mundial.
Seleções garantidas nas quartas de final:
- Marrocos — Venceu Canadá por 3 a 0
- França — Venceu o Paraguai por 1 a 0
- Noruega — Venceu o Brasil por 2 a 1
- Inglaterra — Venceu o México por 3 a 2
- Espanha — Venceu Portugal por 1 a 0
- Bélgica — Venceu os EUA por 4 a 1
- Argentina — Venceu o Egito por 3 a 2
- Suíça — Empatou com a Colômbia em 0 a 0 e venceu nos pênaltis por 4 a 3.
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