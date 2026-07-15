Quarentões na ativa: como Messi, Djokovic, LeBron James e outros atletas se mantêm em alto nível na casa dos 40 anos

Cristiano Ronaldo, Hamilton, Messi, LeBron e Djokovic seguem dando show por onde passam. Arte ZH sobre fotos de Cole Burston, Paul ELLIS e David Gray/AFP, Mike Christy via Getty Images/ AFP; e reprodução Twitter / F1

Idade é só um número. Essa é uma máxima que vale para uma minoria de atletas que seguem escrevendo seus nomes na história do esporte. LeBron James, na NBA, Novak Djokovic, no tênis, Lewis Hamilton, na Fórmula 1, Messi e Cristiano Ronaldo, no futebol, são alguns casos de quarentões que seguem na ativa e em alto nível.

Essas lendas do esporte ainda estão na ativa. E não querem apenas participar. Elas buscam nos gramados, nas quadras ou em um cockpit o combustível que as levaram para o topo: vitórias.

"Só" talento não adianta

O talento por si só não sustenta um atleta por muito tempo. Para se manter em alto nível com uma idade avançada é necessário uma combinação de fatores.

O mais importante

Messi em preparação na Copa do Mundo. THOMAS COEX / AFP

A preparação física aparece como um dos principais fatores para que esses atletas sigam atuando em alto nível. É comum ver nas redes sociais vídeos deles treinando durante as férias, fotos na academia e alguns conteúdos ao lado de seus preparadores físicos.

WAGNER ZACCANI Ex-preparador físico da seleção brasileira de judô e preparador físico do judô da Sogipa. A preparação física deixou de ser apenas um meio para melhorar a performance e passou a ser um fator determinante para prolongar a carreira esportiva. Um atleta com 40 anos ou mais pode manter um nível elevado, desde que o treinamento seja individualizado e baseado em ciência

Performance e recuperação

Djokovic segue brigando pelas principais competições do tênis. HENRY NICHOLLS / AFP

O preparador físico tem como papel equilibrar a performance do atleta e sua recuperação. Para isso, é necessário controle de carga de treinamento, desenvolvimento de força, preservação de potência, mobilidade, capacidade aeróbia e sinais de fadiga, para reduzir o risco de lesões.

WAGNER ZACCANI Ex-preparador físico da seleção brasileira de judô e preparador físico do judô da Sogipa. O grande erro é acreditar que ele deve treinar como fazia aos 20 anos. O objetivo muda, pois se trata apenas de suportar mais carga, mas responder melhor a ela

Raras lesões entre as lendas

Cristiano Ronaldo segue em busca do milésimo gol. PAUL ELLIS / AFP

Esta questão também é um diferencial desses atletas que chegam aos 40 anos em alto nível. É raro ver LeBron James, Messi, Cristiano Ronaldo e Djokovic com graves lesões.

— O atleta mais experiente tem um tempo de recuperação diferente. Hoje utilizamos avaliações frequentes, testes físicos e biomarcadores para tomar decisões mais precisas sobre o treinamento. A experiência passa a compensar parte do declínio fisiológico. Atletas mais velhos costumam ser mais eficientes tecnicamente, tomam melhores decisões e desperdiçam menos energia durante a competição — explica Zaccani.

O preparador acredita que o futuro da preparação física não será treinar mais, e sim de forma mais precisa.

— Longevidade esportiva é consequência de um processo inteligente, individualizado e continuamente monitorado.

WAGNER ZACCANI Ex-preparador físico da seleção brasileira de judô e preparador físico do judô da Sogipa. A experiência passa a compensar parte do declínio fisiológico. Atletas mais velhos costumam ser mais eficientes tecnicamente, tomam melhores decisões e desperdiçam menos energia durante a competição

"Esporte como desafio"

Hamilton teve vitória na Fórmula 1 em 2026. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Apesar de já terem vencido muito no esporte, esses atletas seguem com sede por mais. Não é pelo dinheiro ou pela fama, conforme explica o psicólogo esportivo Marcio Geller Marques:

— Todos esses atletas já conquistaram muito, já ganharam muito dinheiro, então poderiam parar a qualquer momento, e mesmo assim estão em atividade, porque estão felizes. Eles enxergam o esporte como um desafio. É algo que alimenta eles, no sentido de que agora eu quero ganhar mais um torneio, agora eu quero ajudar mais o meu país. É uma visão que motiva eles para enfrentarem o dia a dia de um atleta. Eles enxergam a competição com desejo de querer ganhar e não uma obrigação.

MARCIO GELLER MARQUES Psicólogo esportivo. Eles enxergam o esporte como um desafio. É algo que os alimenta. Querem sempre ganhar mais um torneio

Família, amigos e preparadores

O lado psicológico do atleta também é estruturado pelas pessoas que estão ao seu redor. Família, amigos, equipe de preparadores e o ambiente em que estão envolvidos.

— É importante essa equipe profissional de apoio (treinadores, preparador físico, nutricionista, e uma estrutura familiar) que vai dar todo um suporte, para quando eles não estiverem competindo e treinando, terem um lazer e um espaço para curtir a família — destaca Marques.

Messi ao lado da sua família após a conquista da Copa do Mundo do Catar em 2022. Antonela Roccuzzo / Reprodução

Quarentões em alta

Lewis Hamilton - 41 anos

É heptacampeão de Fórmula 1, detém diversos recordes, mas ainda quer se isolar como maior vencedor da categoria.

Novak Djokovic - 39 anos

É o maior campeão de Grand Slams do tênis, com 24 conquistas, mas busca o 25º troféu.

LeBron James - 41 anos

Já venceu a NBA quatro vezes, é considerado por muitos o melhor da história do basquete, porém, ainda acredita que pode ganhar mais.

Lionel Messi - 39 anos

Já ganhou de tudo no futebol, mas ainda quer dar mais uma Copa do Mundo aos argentinos.

Cristiano Ronaldo - 41 anos

Cristiano Ronaldo - 41 an do futebol, detém recordes em grandes competições, porém ainda quer marcar o milésimo gol.