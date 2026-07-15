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Lendas na ativa
Notícia

Quarentões na ativa: como Messi, Djokovic, LeBron James e outros atletas se mantêm em alto nível na casa dos 40 anos

Especialistas contam como ídolos do esporte aliam preparo físico e mental para prolongar carreiras e fazer história

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Alex Torrealba

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