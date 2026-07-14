Quantos títulos de Copa tem a Espanha? Veja como foram as finais da seleção europeia

Espanha venceu a França por 2 a 0 e despachou a França. David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A Espanha está na final da Copa do Mundo de 2026. A Fúria derrotou a França por 2 a 0, nesta terça (14), em partida quase que perfeita, e garantiu vaga na decisão do próximo domingo (19), às 16h, em Nova York.

Os espanhóis retornam para a final do Mundial após 16 anos. A última vez havia sido em 2010, quando venceu a Holanda por 1 a 0 na edição da África do Sul e conquistou o título inédito.

A estrela da conquista em 2010 foi o meio-campista Andrés Iniesta, que marcou o gol histórico no final do segundo tempo da prorrogação, colocando, assim, a Espanha na primeira prateleira do futebol mundial.

Antes disso, a Espanha nunca havia chegado a uma decisão de Copa e vai para a sua segunda briga pela taça da competição. O adversário será definido nesta quarta-feira (15), no jogo entre Inglaterra e Argentina, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Como foi a única participação da Espanha em finais de Copa:

Espanha 1x0 Holanda — Campeão da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul