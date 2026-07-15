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Quanto mais cansado, mais decisivo: como Messi colocou a Argentina em outra final de Copa do Mundo

Craque argentino, aos 39 anos, brilhou nos instantes finais e garantiu vaga na decisão

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Rafael Diverio

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