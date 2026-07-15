Messi disputará mais uma final de Copa com a Argentina. Jewel SAMAD / AFP

A primeira imagem que a TV mostrou depois da comemoração de Gordon, quando havia aberto o placar para a Inglaterra, foi Messi. A expressão era a mesma de quase todos os momentos. Olhos parados, meio que mirando o nada. Um clássico. Aquele jeitinho de quem parece ter desistido. Derrotado.

E, mesmo após 20 anos de Copa do Mundo, os ingleses foram enganados. Messi ganhou mais 90 minutos para ficar ainda maior, se é que isso é possível. Vieram de seus pés os dois passes que transformaram o placar em 2 a 1 e levaram a Argentina para a decisão da Copa do Mundo.

Messi foi vigiado de perto por 45 minutos. O primeiro tempo foi discreto. Como discretos eram os dois times. Pareciam se estudar. E se intimidar. Messi ficava alheio. Foi desarmado algumas vezes. Criou quase nada.

Cheiro do medo

Foi depois do 1 a 0 que ressurgiu o Messi herói. Claro, na hora que o time mais precisava. Ele sentiu o cheiro do medo que se abateu sobre os ingleses no momento mais improvável do jogo.

Na hora em que parecia superior, inclusive com 1 a 0, a Inglaterra recuou, se emburacou e não montou uma estratégia para sair de lá.

Um convite para Messi.

Sem medo de que um desarme virasse gol adversário, pôde baixar para quase volante. E depois para a ponta direita. Exausto, 39 anos, achou seu lugar em campo. E daquele setor do campo, armou a virada épica de Atlanta.

Um escanteio curto. A bola que volta. Ele não está impedido por centímetros. Entrega a bola para Enzo Fernández. Uma paulada de longe, Pickford pula atrasado.

Virada épica

O empate foi a senha. Os ingleses sangravam e a virada teria de vir antes da prorrogação. E Messi, exausto, 39 anos, achou força e fôlego para juntar ao talento. O cruzamento foi na medida para Lautaro. E, pela nona vez em jogos eliminatórios, a Argentina fazia um gol depois do 79º minuto.

A versão Messi de 2026 apresentou uma novidade, o que parecia impossível para o maior craque mais vigiado dos últimos 20 anos. Quanto mais cansado, mais decisivo.

O que reservam seus últimos 90 minutos em Copa do Mundo?