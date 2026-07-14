Quando será a final da Copa do Mundo? Saiba o horário e onde assistir à decisão do Mundial

A Espanha superou a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14) e se tornou a primeira seleção classificada para a final da Copa do Mundo de 2026. Agora, os espanhóis aguardam a definição da outra semifinal — entre Inglaterra e Argentina — para conhecer o adversário na finalíssima que ocorre no próximo domingo (19), às 16h, em Nova Jersey.
Essa será a partida de número 104 do Mundial e encerrará a maior Copa do Mundo de todos os tempos. O torneio começou em 11 de junho, com a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca e pela primeira vez na história, contou com 48 seleções e foi disputada em três países diferentes: EUA, México e Canadá.
Show dentro e fora de campo
A cerimônia de abertura da final da Copa do Mundo 2026 teve suas principais atrações divulgadas nesta terça-feira (14). Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger vão se apresentar ao vivo no gramado do Metlife Stadium antes da bola rolar.
Os três interpretarão o hino oficial da Fifa, que une os idiomas inglês e espanhol. A canção foi escrita por Williams e produzida por Karl Brazil e Owen Parker, com versão em espanhol adaptada por Laura Pausini. Lançada em 2025, a canção acompanhou a entrada dos jogadores em campo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa e nos jogos do Mundial de 2026.
Inspirada na "estilo Super Bowl", a finalíssima do Mundial também contará com um show do intervalo. Durante 11 minutos, artistas como Justin Bieber, Madonna, Shakira e a banda sul-coreana BTS irão performar para os torcedores presentes no estádio.
Final inédita
A Espanha retorna à final da Copa do Mundo após 16 anos e disputará a sua segunda decisão do Mundial. Além disso, independente de quem avançar entre Inglaterra e Argentina, a última partida da edição de 2026 será com um confronto inédito na história das finais.
Onde assistir
A final da Copa do Mundo contará com as transmissões da RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSports e SBT.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.