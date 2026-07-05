Quando e onde será a próxima Copa do Mundo?

Próxima edição marcará o centenário da Copa do Mundo. MANDEL NGAN / POOL/AFP

O Brasil deu adeus à Copa do Mundo neste domingo (5). A Seleção Brasileira foi superada pela Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final. Agora, resta se preparar para o próximo Mundial, que será realizado em 2030.

A edição que marcará o centenário da competição será disputada em seis países. Argentina, Paraguai e Uruguai receberão uma partida inaugural cada. Os demais jogos serão sediados na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

O início da Copa do Mundo 2026 está marcado para 8 de junho, com a final no dia 21 de julho.

Retorno da Seleção

A Seleção Brasileira voltará a jogar no mês de setembro, pois dois amistosos já estão marcados contra a Austrália, na primeira data Fifa depois do Mundial.

O primeiro jogo está marcado para 25 de setembro, em Townsville. O segundo será no dia 29 de setembro, em Brisbane. As duas partidas serão contra a Austrália.