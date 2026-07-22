Quando custa ir à Copa do Mundo de 2030? Veja projeção

O próximo Mundial será ainda mais peculiar do que o deste ano. FRANCK FIFE / AFP

Acabada mais uma Copa do Mundo, fica o gostinho de quero mais. Surge o desejo de ir para a próxima edição. Para quem tem condições, começam a surgir as dúvidas sobre custos e como juntar dinheiro para atingir o objetivo.

O Mundial de 2030 será ainda mais peculiar. Serão seis sedes em três continentes diferentes. Uruguai, Argentina e Paraguai receberão uma partida cada. Isso porque será o centenário do torneio, que começou em terras uruguaias, em 1930.

As sedes principais do torneio serão Marrocos, Portugal e Espanha, atual campeã. Não está definido a parcela de jogos que esses países sediarão. Com a tendência de reunir 64 países, deve se estender por mais do que as seis semanas de 2026.

Pela distância, a duração mais curta e a menor necessidade de descolamentos, a projeção de gasto para a perna sul-americana é menor. Está na casa dos R$ 18 mil e R$ 20 mil por pessoa.

Para a perna na Europa, levando-se em conta uma viagem de 15 dias e contando o valor de passagens aéreas, ingressos, hospedagem e custo diário, a expectativa de gastos gira entre R$ 50 mil e R$ 60 mil. A projeção, que é conservadora, foi feita por Stefano Wigner Tremea, planejador financeiro e Diretor Financeiro do Instituto de Estudos Empresariais (IEE).

— Tentar cobrir os lados do Atlântico, vai dobrar o custo da experiência. A questão mais racional é selecionar um dos lados, ou lado sul-americano ou lado europeu-africano — diz.

Para os mais ambiciosos ou endinheirados, acompanhar a Copa custará em torno de R$ 80 mil. É muito dinheiro, mas um planejamento a longo prazo e rigoroso facilita o processo.

Como guardar dinheiro

Tremea avalia que a realização de um aporte mensal é a maneira mais inteligente para fazer o dinheiro render e realizar o objetivo. Faltam 47 meses para a próxima Copa.

Levando-se em conta que a atual taxa de juros está perto dos 14% ao ano e com projeção de cair até 10% em 2029, o especialista estima que um depósito mensal entre R$ 950 e R$ 1.050 durante o período é o suficiente para acompanhar os jogos em Marrocos, Espanha e Portugal. Para a gira sul-americana, o valor varia entre R$ 320 e R$ 350.

O retorno líquido médio, já com o desconto do Imposto de Renda, será em torno de 10% ao ano.

— A forma de alocar esse recurso é a renda fixa, conservadora, investimento impostos fixado, um CDB de grande banco, tesouro Selic, que rende pelo menos 100% do CDI. E aí, obviamente, quanto antes começar, menor será a necessidade de aporte — explica.

Como economizar

Veterano de viagens em Copas do Mundo para e seus clientes, o agente de viagens Antônio Leão, da Leão Viagens, aponta dicas importantes para economizar. A principal delas está relacionada a hospedagem.

— Não se hospede em cidades-sedes. Pense em uma distância de cerca de 100 quilômetros. A Europa favorece deslocamentos de trem ou de carro alugado — argumenta.

Ela acredita que na cidade onde ocorrerão as partidas, os valores das diárias deve ficar entre três e quatro vezes maior na comparação com cidades periféricas.

Se a viagem for em grupo, ir em uma quantidade menor de pessoas facilita a logística.

— Acho muito importante não organizar grupos grandes, recomendo grupos pequenos, de no máximo cinco ou seis pessoas. Isso facilita a hospedagem — conta.