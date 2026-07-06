Neymar ficou muito emocionado após encerrar a quarta participação em Copa do Mundo neste domingo (5). Novamente, saiu de mãos vazias. Sofrendo com lesões nos últimos anos, a idade pode ser um fator que contribua para que esta seja sua última vez na competição.
O Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, sendo derrotado por 2 a 1. Após a partida, Neymar deu fortes indícios de que encerrou sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira.
— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — declarou Neymar, em entrevista à ge tv, fazendo referência à sua estreia pela Seleção, em 2010, no MetLife Stadium, palco da eliminação diante dos noruegueses.
Aos 34 anos, o camisa 10 foi o autor do único gol brasileiro na derrota por 2 a 1, marcado em cobrança de pênalti nos acréscimos da partida.
Visivelmente abalado, o jogador deixou o gramado chorando e recebeu o apoio dos companheiros após o fim da partida.
A frustração e emoção podem indicar um fim de ciclo para o jogador: na Copa do Mundo de 2030, o jogador terá 38 anos. O torneio terá sede dividida entre Espanha, Marrocos e Portugal.
Por outro lado, alguns atletas conseguiram atuar em alto nível com idade ainda mais elevada nesta edição da Copa — como Messi, 39 anos, e Cristiano Ronaldo, 41.
Também já ocorreu de craques voltarem atrás da decisão. Em 2016, Messi anunciou o fim de sua trajetória na seleção argentina. A decisão foi tomada após a derrota para o Chile na final da Copa América Centenário nos Estados Unidos. Seis anos depois, ele seria campeão mundial.
Neymar pela Seleção Brasileira:
- 130 jogos
- 80 gols (maior marcador)
- 58 assistências
Em Copas do Mundo
- 15 jogos
- 9 gols
- 3 assistências
Gols em Copas
- 2014 - Croácia (2)
- 2014 - Camarões (2)
- 2018 - Costa Rica
- 2018 - México
- 2022 - Coreia do Sul
- 2022 - Croácia
- 2026 - Noruega
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