Neymar, 34 anos, encerrando sua quarta participação na Copa do Mundo. Odd ANDERSEN / AFP

Neymar ficou muito emocionado após encerrar a quarta participação em Copa do Mundo neste domingo (5). Novamente, saiu de mãos vazias. Sofrendo com lesões nos últimos anos, a idade pode ser um fator que contribua para que esta seja sua última vez na competição.

— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — declarou Neymar, em entrevista à ge tv, fazendo referência à sua estreia pela Seleção, em 2010, no MetLife Stadium, palco da eliminação diante dos noruegueses.

Aos 34 anos, o camisa 10 foi o autor do único gol brasileiro na derrota por 2 a 1, marcado em cobrança de pênalti nos acréscimos da partida.

Visivelmente abalado, o jogador deixou o gramado chorando e recebeu o apoio dos companheiros após o fim da partida.

A frustração e emoção podem indicar um fim de ciclo para o jogador: na Copa do Mundo de 2030, o jogador terá 38 anos. O torneio terá sede dividida entre Espanha, Marrocos e Portugal.

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Por outro lado, alguns atletas conseguiram atuar em alto nível com idade ainda mais elevada nesta edição da Copa — como Messi, 39 anos, e Cristiano Ronaldo, 41.

Também já ocorreu de craques voltarem atrás da decisão. Em 2016, Messi anunciou o fim de sua trajetória na seleção argentina. A decisão foi tomada após a derrota para o Chile na final da Copa América Centenário nos Estados Unidos. Seis anos depois, ele seria campeão mundial.

Neymar pela Seleção Brasileira:

130 jogos

80 gols (maior marcador)

58 assistências

Em Copas do Mundo

15 jogos

9 gols

3 assistências

Gols em Copas

2014 - Croácia (2)

2014 - Camarões (2)

2018 - Costa Rica

2018 - México

2022 - Coreia do Sul

2022 - Croácia

2026 - Noruega