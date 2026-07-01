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Qual o retrospecto do Brasil em oitavas de final de Copa do Mundo 

Seleção Brasileira garantiu seu lugar nas oitavas e irá enfrentar a Noruega no próximo domingo

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