Qual o retrospecto do Brasil em oitavas de final de Copa do Mundo 

Depois de eliminar o Japão na última segunda, o Brasil terá pela frente a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey.
Apesar do torneio já ter o formato consolidado, nem sempre a Copa teve oitavas de final. Em três dos cinco títulos do Brasil, a fase ainda não existia — 1958, 1962 e 1970.
As oitavas surgiram em 1986, no Mundial do México. Desde então, a Seleção Brasileira tem um retrospecto respeitável. São dez disputas na história, com nove classificações e apenas uma eliminação.
Em 1990, avançou em primeiro lugar no grupo ao vencer Rússia e Camarões e ao empatar com a Suécia. No entanto, logo nas oitavas, precisou enfrentar a Argentina de Maradona e Caniggia.
Aos 35 minutos do segundo tempo, o camisa 8 recebeu de "Dios", driblou Taffarel e marcou o gol da classificação da Argentina. O jogo também ficou marcado pelo episódio da "água batizada".
Todas as oitavas de final do Brasil em Copas
- 1986 - Brasil 4x0 Polônia. A Seleção acaba eliminada nas quartas para a França.
- 1990 - Brasil 0x1 Argentina.
- 1994 - Brasil 1x0 Estados Unidos. A Seleção conquista o tetracampeonato em solo americano.
- 1998 - Brasil 4x1 Chile. A equipe de Zagallo chegou à final, mas foi vice-campeã ao perder por 3 a 0 para a França.
- 2002 - Brasil 1x0 Bélgica. Posteriormente, seria campeão.
- 2006 - Brasil 3x0 Gana. Na fase seguinte, nas quartas, foi eliminado pela França.
- 2010 - Brasil 3x0 Chile. O time de Dunga perdeu por 2 a 1 para a Holanda e deu adeus à competição.
- 2014 - Brasil venceu o Chile nos pênaltis. Depois, caiu nas semifinais ao sofrer 7 a 1 da Alemanha.
- 2018 - Brasil 2x0 México. Nas oitavas, perdeu por 2 a 0 para a Bélgica e foi eliminado.
- 2022 - Brasil 4x1 Coreia do Sul. Perdeu, nos pênaltis, para a Croácia nas quartas de final.
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